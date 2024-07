Ousmane Gaoual Diallo, porte-parole du Gouvernement, a annoncé que la transition actuelle ne se terminerait pas avant la fin de l’année 2024. S’exprimant sur les ondes de RFI, ce mercredi 24 juillet 2024, M. Diallo a expliqué que plusieurs raisons justifient cette prolongation.

Selon Ousmane Gaoual Diallo, le processus de sortie de transition est complexe et nécessite la réalisation de plusieurs tâches essentielles, parmi lesquelles figure la mobilisation de ressources financières, tant internes qu’internationales. « Cette transition ne connaîtra pas sa fin à la fin de l’année 2024. Cela a été acté pour plusieurs raisons. Parce que pour sortir de cette transition, il y a un processus avec des tâches qui découlent de ça, notamment une mobilisation financière aussi interne qu’à l’international. Beaucoup de choses ont manqué, mais nous ferons ce qui est possible », a-t-il déclaré.

Le porte-parole a également accusé une partie de la classe politique et de la société civile de nuire à l’image de la Guinée. « Ils ne veulent pas rentrer dans le processus de dialogue initié pour faire en sorte que cette transition se déroule très bien. Ces acteurs font tout pour jeter l’anathème sur tout ce qui se passe en Guinée », a-t-il dénoncé. Il a souligné que certains acteurs exigent un retour à l’ordre constitutionnel tout en posant des actes retardant la fin de la transition.

Ousmane Gaoual Diallo a assuré que le gouvernement travaille actuellement à la constitution d’un fichier électoral fiable et accepté par tous les acteurs. « Actuellement c’est la constitution d’un fichier électoral fiable accepté par tous les acteurs qui est en cours. C’est pour ça que nous avons invité tous les acteurs à se mobiliser pour que le citoyen guinéen puisse se faire enrôler…nous comptons bien organiser le référendum d’ici la fin de l’année », a-t-il affirmé.

Le porte-parole a donné une nouvelle perspective sur la transition en cours, insistant sur le besoin de refondation de l’État. « La transition n’a pas pour vocation de dire que nous commençons un processus électoral et nous le terminons pour que d’autres acteurs viennent… Il faut recréer beaucoup d’autres facteurs. Le retour à l’ordre constitutionnel ne veut pas dire que la fin de la transition, c’est deux ans. Il faut que les uns et les autres comprennent très bien que les militaires ne sont pas venus au pouvoir pour organiser des élections, partir et qu’un autre s’installe », a-t-il expliqué.

Pour Ousmane Gaoual Diallo, la société guinéenne doit être restructurée pour éviter les crises cycliques. « La société guinéenne est dérégulée, depuis quarante ans c’est par cycle de cinq ou six ans que nous connaissons des crises. Il faut corriger cela en créant d’autres mécanismes de règlement des contradictions de la société guinéenne par le dialogue. C’est justement ce que certains acteurs refusent. Or, si vous ne dialoguez pas, ce qui vous reste, c’est l’affrontement », a-t-il conclu.