Les membres statutaires de la Fédération guinéenne de football ont voté les nouveaux statuts de la feguifoot samedi 22 juillet 2023 à Conakry. Ainsi, ils ont mis fin aux guéguerres de positionnement au sein de la corporation. Interrogée sur le sujet ce lundi 24 juillet 2023, la présidente du Comité de normalisation (Conor) estime que ces nouveaux statuts annoncent officiellement la sortie de crise dans le football guinéen.

” On ne peut pas continuer dans des conflits qui ne finissent pas. Il y a eu beaucoup de négociations à ce niveau en fin de compte. Le monde sportif a compris que nous perdions du temps et qu’il est temps de nous arrêter et de continuer le chemin afin que le football guinéen puisse sortir de cette situation. Vous savez, on ne peut rien faire dans la division, dans la haine, dans la désunion on ne peut rien faire d’autre. Imaginez-vous qu’on a facilement accepté tout ce qu’on a dit donc en 18 mois on aurait pu finir le Conor en 6 mois pourquoi parce que le dialogue a été refusé. Donc il faudrait que nous puissions nous mettre au-dessus de tous. Moi j’ai été choisi en tant que présidente du Conor pour mener un travail propre, j’ai été choisi en dehors du milieu sportif parce que la Fifa a estimé que ce n’était pas mon monde et que je pouvais travailler en toute indépendance et c’est ce que j’ai fait. Cela a dû choquer certains parce que parfois j’ai été dure et il le fallait parce que j’étais venu pour normaliser et on ne peut pas faire plaisir à tout le monde en normalisant. C’est pourquoi je présente mes excuses à tous ceux qui se sont sentis offensés, mais c’était pour la bonne cause ” a expliqué Mariama Diallo Sy.

Parlant de la candidature pour la présidence de la fédération guinéenne de football, Mariam Diallo Sy affirme que cela se tiendra dans un bref délai.

” Nous avons perdu beaucoup de temps, nous allons mettre la commission électorale très bientôt et les élections vont se faire de la base au sommet. Nous allons renouveler le monde sportif guinéen. C’est extrêmement important. Je m’engage et je demande à tous ceux qui sont intéressés par le sport de se préparer parce que nous allons commencer par les districts à l’intérieur du pays, nous voulons une nouvelle génération de jeunes hommes et de femmes qui vont s’intéresser à ce sport pour le développement et la réputation du pays. La Guinée doit être prête et pour ça, il faut que les fédérations sortent “, a-t-elle fait savoir, chez nos confrères de Fim fm.