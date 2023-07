Pour faire avancer les travaux préliminaires sur le projet Simandou, Rio Tinto vient de signer un contrat avec la filiale guinéenne Mota-Engil. La signature a eu lieu, ce lundi 24 juillet 2023, dans un réceptif hôtelier de la place en présence des partenaires.

Ce nouveau contrat illustre la volonté de Simfer à accélérer les travaux préliminaires du projet Simandou.

Choisie à l’issue d’une procédure d’appel d’offres, MOTA-ENGIL dirige actuellement les travaux de terrassement nécessaires pour soutenir l’usine mécanique et les installations minières, ainsi que les routes d’accès et les chemins de halage. L’entreprise est également responsable de la construction de bassins de sédimentation, de déversoirs et de la mise en oeuvre de mesures de contrôle de l’érosion.

Avec ce projet, Rio Tinto a besoin de stabiliser le sol qui nécessite le déplacement de 50 millions mètres cubes de terre pour permettre la conception des infrastructures.

” Ces travaux préparatoires vont permettre la construction des infrastructures tels que des entrepôts pour le carburant, les bassins de sédimentation, des routes. On aura 20 kilomètres de largeur de 10 à 50 metres de routes bombées. L’autre travail que Mota-Engil va faire c’est le contrôle de l’érosion pour éviter la dégradation de l’environnement. Ce projet va avoir plus de 1000 employés qui seront tous recrutés en Guinée. Tous les profils sont concernés ( Ouvriers, cadres, des conducteurs…)”, a expliqué Carlos Cunha, Directeur général de la filiale guinéenne de MOTA-Engil.

Pour sa part, le Directeur général approvisionnement et logistique de Rio Tinto, Derrick Hensen, a mis l’accent sur le motif du choix porté sur Motal-engil. “C’est un groupe international d’ingénierie, de construction et de services avec une expérience à travers l’Afrique depuis 1956. Grâce à ce contrat, il apportera une expertise d’ingénierie et de construction de classe mondiale au projet Simandou ainsi qu’un engagement vers un développement durable. Dans ce contrat, 100% de la main-d’œuvre proviendra de la Guinée via les communautés entourant le site”.

Ce contrat de 2 ans concerne les blocs 3 et 4 de Simandou.