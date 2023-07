Depuis l’installation de ses membres le 05 février 2022, le Conseil National de la Transition, dans l’exécution des missions qui lui sont dévolues par la Charte de la Transition, œuvre constamment à l’inclusivité.

Sous le leadership de son Président, Dr Dansa KOUROUMA, l’institution s’est imposée une démarche participative à tous les niveaux.

C’est dans cette dynamique que l’organe législatif de la Transition a institué, à travers une résolution adoptée à l’unanimité, des points focaux dans les 33 préfectures et les 6 communes de Conakry. Cette initiative répond également au principe de redevabilité auquel est astreinte la représentation nationale.

Chaque équipe est composée de 2 ou 3 Conseillers nationaux choisis pour leur connaissance de la localité et leur aptitude à communiquer dans la langue du terroir.

L’ article 2 de ladite résolution précise que les points focaux ont pour missions notamment de mieux représenter le peuple de Guinée dans sa diversité sociale, politique et territoriale, d’interagir à tout moment avec les populations à tous les niveaux, de garantir la prise en compte effective des préoccupations des populations dans les différentes activités du CNT.

Plus loin, le texte indique que ces points focaux vont assurer le relais des informations et des activités entre les différentes instances et organes du CNT et les populations locales, faciliter la mise en relation des circonscriptions territoriales et des collectivités locales avec les différentes commissions du CNT, restituer les résultats des activités du CNT sur toute l’étendue du territoire national.

L’opérationnalisation de ces points focaux viendra également combler un vide dans le rapport entre le Parlement transitoire et les populations à la base. Car, celles-ci auront désormais des interlocuteurs crédibles, susceptibles de remonter aux autorités compétentes, leurs préoccupations. Mieux, les citoyens d’où qu’ils se trouvent sur le territoire national, auront en temps réel, les échos de toute activité menée en leur nom, par les Conseillers nationaux. Répondre aux aspirations et attentes des populations à la base, desquelles le CNT et toutes les autorités de la Transition tirent leur légitimité, est un sacerdoce pendant cette période transitoire.

Cellule de communication du CNT.