Le président du parti Union des démocrates pour le renouveau et du progrès dénonce le calvaire des Guinéens qui font la queue devant les stations-services pour s’approvisionner du carburant depuis quelques jours. Dr Édouard Zotomou Kpogomou qui accuse le manque de prévision des autorités actuelles d’être à la base de cette réalité pense que c’est une situation inexplicable au 21ème siècle.

Le leader politique membre de l’ANAD et du G58 formule des recommandations au gouvernement en général et au ministère des hydrocarbures en particulier.

«Vous savez la gestion d’un État ne se fait pas par l’humeur d’une personne. C’est une question de vision et gérer c’est prévoir. Et quand on doit prévoir c’est avec du tact et professionnalisme. Nous sommes dans un cadre où avec la mondialisation et l’interdépendance des économies, quand vous avez une partie du système de l’offre et demande qui est affecté. On aurait pu prendre des dispositions beaucoup plus adéquates pour ne pas qu’il y ait cette rupture. Le problème c’est la gestion parce que dans les stations ce n’est pas parce qu’il n’y a de carburant mais ce n’est pas parce qu’on ne peut pas servir les gens dans les véhicules. Mais lorsqu’on n’a pas mis des dispositions pour que les gens ne viennent pas prendre le carburant dans les bidons il y aura moins de queue. Moi je pense que l’État devrait revoir sa politique de gestion surtout en matière de distribution des produits pétroliers en général. Le problème c’est parce que l’État n’a pas des stations de vente. Les stations qui existent n’appartiennent pas à l’État. Le Ministre de l’énergie devrait prendre des dispositions parce que ces stations-là opèrent sous son tutelle. Ce que je trouve comme difficulté, on a un Ministre de l’énergie et il y a un Ministre des hydrocarbures, il y a un conflit de compétence. Qu’est-ce qui relève de chaque Ministère on essaie de trouver la solution peut-être fusionner les deux sur le leadership d’un seul cadre », a longuement expliqué le leader de l’UDRP.