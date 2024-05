Les conseillers nationaux ont examiné et adopté ce vendredi 24 mai 2024 deux accords de financement portant sur le Programme de Sécurité Sanitaire en Afrique occidentale et centrale. Ce programme, utilisant l’approche programmatique à phases multiples, est d’un montant total de 106 millions de dollars US, dont 90 millions de dollars en prêt et 16 millions de dollars en don. Les accords ont été signés le 31 janvier 2024 entre la République de Guinée et la Banque Internationale pour la Reconstruction et le Développement (BIRD) et l’Association Internationale de Développement (IDA).

Lors de la séance, le ministre de l’Économie et des Finances, Mourana Soumah, a souligné que ces accords de financement, couvrant trois pays d’Afrique de l’Ouest, ont été approuvés par le Conseil d’Administration de la Banque mondiale le 19 décembre 2023. “Les deux accords doivent être ratifiés par le CNT, obtenir l’avis juridique de la Cour Suprême et promulgués par le Président de la République,” a rappelé Mourana Soumah.

Le ministre a également mis en lumière les défis actuels du secteur de la santé en Guinée. “Le financement des soins de santé est largement assuré par les ménages avec 59,2 % des dépenses de santé actuelles, bien au-delà du seuil de 20 % fixé par l’OMS. Ceci indique un risque élevé d’exclusion des pauvres de l’accès régulier aux soins de santé,” a-t-il expliqué.

Mourana Soumah a également évoqué la dépendance et la volatilité des financements extérieurs, rappelant que “le financement externe du secteur de la santé en Guinée a augmenté pendant l’épidémie d’Ebola de 2014 à 2016, puis a fortement chuté, passant de 27 % en 2016 à 14 % et 11 % en 2017 et 2019, respectivement.”

Pour sa part, le ministre de la Santé et de l’Hygiène Publique, Dr. Oumar Diouhé Bah, a rappelé les progrès réalisés par la Guinée en matière de sécurité sanitaire au cours des six dernières années. “La gestion efficace des récentes épidémies (Covid-19, grippe aviaire, Ebola, fièvre de Lassa, Marburg, fièvre jaune et méningite) met en évidence l’amélioration de la préparation et des capacités de réponse de la Guinée aux urgences de santé publique,” a-t-il déclaré.

Cependant, Dr. Oumar Diouhé Bah a également souligné les défis persistants, notamment dans la gouvernance et la formation au sein de la plateforme One Health, ainsi que les ruptures de stock de médicaments essentiels. “C’est pourquoi, ce programme souligne l’importance de l’amélioration du système de santé, y compris le recrutement de travailleurs de la santé humaine et animale, les formations diplômantes en santé, élevage, environnement, pêche, la réhabilitation et la construction d’installations de soins de santé humaine, animale et environnement), et les investissements dans l’équipement médical, les médicaments et les vaccins,” a-t-il ajouté.

En conclusion de cette plénière, le Président du CNT, Dr. Dansa Kourouma, a annoncé l’ouverture prochaine d’enquêtes parlementaires sur certains aspects de la gouvernance.