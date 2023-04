Le maire de Labé a réagi à la visite du président de la transition à Labé le jour de la fête de ramadan. Alors que certains tentent de politiser cela, Mamadou Aliou Laly Diallo, quant à lui, estime que la polémique n’a pas sa raison d’être.

« Cela a été une surprise. Pour nous, c’est un honneur que le chef de l’Etat soit venu à Labé pour fêter avec nous. Bien que ce n’était pas une visite de travail, Labé s’est mobilisé et nous avons considéré que c’est le président de la transition qui est venu communier avec la population de Labé. Donc, nous avons le devoir de recevoir le président de la transition. Labé est une ville hospitalière pas besoin de politiser ce débat », a laissé entendre le maire Laly Diallo dans l’émission mirador sur Fim Fm.

A l’occasion de cette visite, selon le maire, les populations de Labé ont exposé le manque d’infrastructures auquel la ville est confrontée. « Nous avons profité pour exprimer nos préoccupations par rapport à un certain nombre de points. A savoir, l’électricité, l’eau et l’état des voiries urbaines de la ville de Labé. L’état des lieux est catastrophique. Aujourd’hui, ils ne sont pas en mesure de fournir l’électricité dans toute la ville de Labé au même moment. La ville est partagée en trois (3) parties. Le courant vient un jour sur trois. Pour ce qui est lié à l’eau, depuis au temps du général Lansana Conté, les installations sont les mêmes. En plus, la ville de Labé est complètement poussiéreuse. Nous avons profité de sa présence pour exposer le manque d’infrastructures à Labé », a-t-il expliqué.

Et d’ajouter : « Ce qui est sûr, nous sommes conscients que le problème sera réglé, mais pas dans 2 ou 3 mois. Comme l’a dit le colonel Amara, il ne faut pas promettre ce qu’ils ne peuvent pas faire maintenant-là. Donc, il faut garder la patience et nous allons continuer à plaider pour que la situation soit améliorée. Nous sommes conscients de la profondeur du problème et nous gardons espoir ».