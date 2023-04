Plusieurs détenus qui croupissent dans les prisons à travers le pays vont bientôt bénéficier de la grâce présidentielle.

Selon le ministre de la Justice et des droits de l’homme, le projet de grâce pour ces détenus qui ont déjà eu droit à un procès et qui ont fait l’objet de condamnation par la justice est déjà prêt.

Alphonse Charles Wright, qui rappelle que la grâce relève du pouvoir discrétionnaire du chef de l’État, explique les conditions qu’un détenu doit remplir pour bénéficier d’une grâce présidentielle.

« La grâce relève du pouvoir discrétionnaire du chef de l’État. Mais en matière légale qui doit être gracié ? D’habitude en Guinée, une fois que la fin d’année arrive, ce sont les dossiers criminels où les gens payaient de l’argent, on met leurs noms et puis ça passe, les dossiers qui sont en cours de jugement où les parties doivent être entendues devant les juridictions de seconde degré qui retrouvaient leurs noms sur la liste. Moi, j’ai demandé à la commission d’y travailler, la commission a travaillé sur le projet de grâce, à la dernière minute, je me suis rendu compte qu’il y a encore des personnes qui sont là, mais qui ne remplissent pas ces conditions. Parce que quelles sont les conditions pour bénéficier de la grâce ? D’abord, ce n’est pas pour les inculpés et il faut être jugé, condamné et que la décision de condamnation soit définitive, pour que le président puisse dire oui, je te pardonne de ta faute pénale et que cela puisse passer », a longuement expliqué le garde des Sceaux.

Le ministre de la Justice indique par ailleurs que les détenus comme Foniké Menguè, Ibrahima Diallo, Saikou Yaya Barry et Billo Bah qui attendent leur jugement ne sont pas concernés par la procédure.

« Les Foniké Menguè n’ont même pas été jugés, comment ils peuvent être concernés par quoi que ce soit ? C’est juste que les gens sont allés vite en besogne. Donc il faut d’abord que leur procès ait lieu dans un délai raisonnable, c’est leur droit », a reconnu Charles Wright ce lundi dans l’émission « On refait le monde » de Djoma TV.