À moins d’une semaine de la date limite de dépôt des candidatures, le Parti de l’espoir pour le développement national (PEDN) a tranché sur sa participation aux élections législatives et communales prévues le 24 mai 2026. Le parti dirigé par Lansana Kouyaté a choisi de boycotter le scrutin.

L’information a été confirmée à Guinée360 par le porte-parole du PEDN, Ousmane Kankou Kaba. Cette décision, selon lui, est issue d’une réunion extraordinaire du Bureau exécutif national et du Bureau politique du parti, tenue le lundi 23 mars 2026 au siège du PEDN à Conakry.

“Nous décidons de ne pas participer aux prochaines élections législatives et communales. Nous ne sommes pas candidats”, a-t-il déclaré.

Interrogé sur les raisons de ce choix, le responsable de la communication du PEDN est resté évasif, indiquant qu’une communication plus détaillée sera faite dans les prochains jours.

Ce boycott s’inscrit dans une continuité politique pour le PEDN. Le parti n’avait déjà pas pris part à l’élection présidentielle du 28 décembre 2025, à la suite de l’invalidation de la candidature de son leader, Lansana Kouyaté, par la Cour suprême.

À ce stade, l’absence du PEDN pourrait rebattre les cartes dans certaines circonscriptions, alors que plusieurs autres formations politiques s’activent pour finaliser leurs dossiers avant l’échéance du 29 mars.