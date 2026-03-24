Après une période d’incertitude, la frontière entre la Guinée et le Libéria retrouve progressivement son calme. En déplacement sur le terrain ce 23 mars 2026, le commandant de la quatrième région militaire, Mamady Condé, a constaté la reprise effective des activités des populations riveraines. À cette occasion, il a réaffirmé la ferme volonté des autorités de garantir la sécurisation des frontières nationales.

Dans une communication relayée par les médias d’État, l’officier supérieur a tenu, dans un premier temps, à rassurer ses compatriotes : « Nous rassurons la population guinéenne : les activités se poursuivent normalement. Les frontières n’ont jamais été fermées. Nous sommes sur le fleuve Makona, à Kesséné, et tout se passe bien. Il n’y a ni peur ni crainte. Nous vivons comme à l’accoutumée, avec un dispositif de défense renforcé et un moral élevé. »

Sur le terrain, les troupes déployées ont réaffirmé leur engagement à préserver l’intégrité du territoire national, excluant toute idée de concession ou de modification des tracés hérités de la période coloniale.

« Cette mission de défense de l’intégrité territoriale sera accomplie coûte que coûte, vaille que vaille. Nos anciens n’ont jamais cédé une portion de terre à un autre pays ; ce n’est pas à notre tour de le faire, car l’histoire nous jugerait », a-t-il martelé.

Après avoir transmis les instructions de la haute hiérarchie militaire, le commandant de la quatrième région militaire a exhorté les forces déployées à favoriser la reprise des relations séculaires entre les populations des deux pays, tout en maintenant un haut niveau de vigilance.