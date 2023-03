Selon les médias d’État nord-coréens, ce nouveau drone aurait pour ambition de créer un « tsunami radioactif » en mesure de détruire les ports et les navires ennemis. Une annonce qui laisse certains experts sceptiques et qui intervient un jour après que les États-Unis et la Corée du Sud ont mis fin à leurs plus grandes manœuvres militaires conjointes en cinq ans.

Haeil, (« tsunami », en coréen). C’est le nom de la nouvelle arme de Pyongyang. Un drone sous-marin d’attaque nucléaire en préparation dans le plus grand secret depuis 2012, qui aurait effectué 29 tests supervisés en personne par Kim Jong-un. C’est ce que dévoilent ce vendredi 24 mars les médias d’État. Le drone aurait navigué jeudi 23 mars pendant plus de 59 heures avant de lancer une détonation depuis les côtes est de la Corée du Nord.

L’agence de presse nord-coréenne affirme qu’Haeil a pour mission de créer un « tsunami radioactif » grâce à une explosion sous-marine permettant de détruire des navires et des ports ennemis. Cet « avertissement sérieux » à ses ennemis, selon Kim Jong-un, laisse les experts sceptiques.

Manipulation nord-coréenne ?

Difficile d’estimer à quel point le programme sera opérationnel en conditions réelles hors des eaux nord-coréennes. Mais cela s’inscrit dans la ligne des dernières sorties de Pyongyang qui visent à montrer à Séoul et Washington que son arsenal nucléaire s’est diversifié et que toute action contre le régime aurait des conséquences désastreuses.

Du côté sud de la frontière se sont terminés jeudi les plus grandes manœuvres conjointes depuis 2017. Les armées américaine et sud-coréenne ont d’ailleurs annoncé qu’elles tiendraient en juin les plus grands exercices combinés de tirs réels afin de célébrer les 70 ans de leur alliance, et par la même occasion les 70 ans de la fin de la guerre entre les deux Corées.

RFI