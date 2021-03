Au compte de la 5e journée des éliminatoires de la CAN 2021, la Guinée s’est imposé face au Mali grâce à un but de Seydouba SOUMAH et valide son ticket pour la CAN 2021.

Déjà qualifié, le Mali se déplaçait en Guinée pour une dernière dans ces éliminatoires de la CAN 2021. Alors que son adversaire du jour, bien que deuxième du groupe, n’était pas à l’abri d’un retour de la Namibie qui s’est relancé avec la disqualification du Tchad.

Après une première période catastrophique, la Guinée a dû faire appel à son banc de touche pour inverser la situation. Les entrées en jeu successives de Seydouba SOUMAH, Morlaye SYLLA, Mamadou KANÉ ont étés bénéfiques. Puisque c’est le premier cité qui, sur une initiative personnelle, ouvre la marque sur un tir à ras de terre qui ne laisse aucune chance à Djigui DIARRA (75e, 1-0).

Avec cette courte victoire, la Guinée valide son ticket pour la CAN 2021, bien avant son déplacement à Windhoek pour affronter la Namibie.

@JeuneElhadj