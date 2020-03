Education: la reprise des cours reportée jusqu’à nouvel ordre

Dans un communiqué conjoint, les ministères en charge de l’éducation et de la formation ont annoncé le report de la reprise des cours qui était prévue ce mercredi 25 mars 2020, cela jusqu’à nouvel ordre.

Dans ce communiqué, les ministère de l’Education Nationale et de l’Alphabétisation, celui de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique et celui de l’enseignement technique de la formation professionnelle de l’emploi et du travail « invitent les encadreurs scolaires et universitaires (publics et privés) à prendre toutes les dispositions idoines pour une application diligente et stricte de la présente instruction. »

Le communiqué ne précise pas pour l’instant les causes de cet report même si on s’attendait à des décisions drastiques du gouvernement après les élections pour prévenir le coronavirus COVID-19 qui a fait dans le monde plus de 15.000 décès.