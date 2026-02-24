Un incident sécuritaire majeur a été signalé le 23 février 2026 à la frontière entre la Sierra Leone et la Guinée, ravivant les tensions dans cette zone historiquement sensible. Selon le média Sierra Leone Monitor, des soldats guinéens auraient franchi la ligne frontalière pour pénétrer dans le village de Kaliyereh, situé dans le district de Falaba en territoire sierra-léonais. Ils y auraient interpellé plusieurs agents de sécurité, dont des officiers de la Division de Soutien Opérationnel (OSD) de la police sierra-léonaise.

La situation demeure particulièrement tendue. Un lieutenant de l’armée sierra-léonaise, cité par le média, a déclaré avoir été grièvement blessé lors des affrontements, évoquant une plaie par arme blanche près de l’œil ainsi qu’une oreille perforée. Il affirme : « Tous nos collègues ont été massacrés, y compris notre capitaine Francis ». Un autre officier de l’OSD a ajouté : « Ils ont capturé nos hommes ; ce n’est plus une plaisanterie. »

Du côté guinéen, les troupes contestent la version sierra-léonaise, estimant que la zone concernée se situe sur le territoire guinéen. Elles exigeraient des preuves géographiques, notamment des coordonnées GPS, avant toute installation de poste de contrôle par la Sierra Leone.

À ce jour, treize militaires sierra-léonais, dont deux officiers de l’OSD, seraient en garde à vue et transférés à Conakry. Aucun communiqué officiel n’a encore été publié par les autorités guinéennes ni par celles de Freetown.

Ce nouvel accrochage rappelle les tensions persistantes entre les deux pays autour de la zone de Yenga, un vieux conflit transfrontalier non résolu qui continue de peser sur les relations bilatérales.