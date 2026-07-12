INFOX : le prétendu verdict du TAS désignant le Sénégal vainqueur de la CAN 2025 est un faux

Depuis plusieurs heures, un document présenté comme une « sentence arbitrale » du Tribunal arbitral du sport (TAS) est largement partagé sur les réseaux sociaux. Selon ce communiqué, sous forme d’image, la juridiction basée à Lausanne aurait annulé une décision de la Confédération africaine de football (CAF) et officiellement désigné le Sénégal comme vainqueur de la Coupe d’Afrique des nations (CAN) 2025.

Cependant, plusieurs vérifications mettent en évidence de nombreuses incohérences qui remettent en cause l’authenticité de ce document et laissent fortement penser qu’il s’agit d’un faux. En voici quelques éléments vérifiés par notre rédaction.

Aucun communiqué des instances concernées

Le document circule uniquement sous la forme d’une image relayée sur les réseaux sociaux.

À ce stade, ni le Tribunal arbitral du sport, ni la Confédération africaine de football, ni la Fédération sénégalaise de football n’ont publié de communiqué confirmant l’existence d’une telle décision. De plus, aucune version authentifiée de cette prétendue sentence n’est disponible sur les plateformes officielles, notamment celle du Tribunal arbitral du sport.

D’ailleurs, la dernière sentence du TAS disponible sur son site date du 08 juin 2026 et fait état d’une “SANCTION À L’ENCONTRE DU JOUEUR BORIS CESPEDES”.

Une décision d’une telle importance aurait normalement donné lieu à une communication officielle du Tribunal arbitral du sport, avant même la publication éventuelle de la sentence arbitrale. Or, aucune annonce en ce sens n’a été effectuée par l’institution.

Un numéro de dossier qui ne correspond pas

L’autre anomalie concerne la référence du dossier mentionnée sur le document viral. Celui-ci porte le numéro CAS 2026/A/10857.

Or, le recours officiellement déposé par la Fédération sénégalaise de football (FSF) auprès du Tribunal arbitral du sport a été enregistré sous la référence CAS 2026/A/12295, comme l’indique le communiqué publié par le TAS le 25 mars 2026. Chaque affaire enregistrée devant cette juridiction reçoit un numéro unique, ce qui rend cette différence particulièrement significative et fragilise la crédibilité du document diffusé en ligne.

À titre d’illustration, le recours déposé par la Fédération guinéenne de football en 2025 contre la Fédération tanzanienne de football portait le numéro CAS 2025/A/11588. C’est ce dernier qui a été utilisé durant toute la procédure, jusqu’à la sentence finale rendue le 25 novembre de la même année.

Une chronologie incompatible avec la procédure officielle

La date figurant sur la prétendue sentence constitue une énième incohérence importante. Le document est daté du 10 juin 2026 et présente l’affaire comme définitivement tranchée.

Pourtant, lors de l’annonce de la recevabilité du recours le 25 mars dernier, le TAS avait précisé qu’un collège arbitral devait encore être constitué avant le début de l’examen du dossier. L’institution indiquait également qu’un calendrier procédural serait établi et que les différentes parties disposeraient de plusieurs semaines pour déposer leurs mémoires.

À ce stade de la procédure, aucune audience ni date de délibéré n’avait été annoncée, ce qui rend peu crédible l’existence d’une décision définitive à cette période.

Au terme des différentes vérifications effectuées, et en l’absence de toute communication institutionnelle, rien ne permet d’établir l’authenticité de cette prétendue décision. Au contraire, l’ensemble des éléments vérifiés conduit à considérer qu’il s’agit d’un document non authentique.