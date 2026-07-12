Sénégal : la FSF tourne la page Pape Thiaw après l’échec au Mondial

C’était dans les tuyaux et c’est désormais officiel. Au lendemain d’un parcours jugé décevant au Mondial 2026, la Fédération Sénégalaise de Football (FSF) a officiellement acté, ce samedi 11 juillet 2026, la fin de la collaboration avec le sélectionneur des Lions de la Teranga, Pape Thiaw, ainsi que l’ensemble de son staff technique.

Arrivé sur le banc de l’équipe nationale sénégalaise en 2024, Pape Thiaw avait pourtant gagné le cœur de milliers de Sénégalais, notamment pendant la CAN 2025.

Fin de mission pour Pape Thiaw et son staff

La décision, prise lors de la réunion du comité exécutif de l’instance faîtière du football sénégalais, sonne comme le point final d’une aventure marquée par une élimination précoce en seizièmes de finale de la Coupe du Monde 2026. Malgré les espoirs nourris par les supporters, la prestation des Lions de la Teranga n’a pas convaincu.

Pour l’instant, aucune communication officielle n’a été faite par la FSF quant à la nomination d’un nouveau sélectionneur.

Par ailleurs, le président de la Fédération Sénégalaise de Football a d’ores et déjà convoqué la presse pour ce lundi 13 juillet 2026. Lors de ce rendez-vous crucial, Abdoulaye Fall devra justifier les motivations profondes de cette rupture brutale et, surtout, esquisser les contours de la reconstruction.

Que retenir du bilan de Pape Thiaw ?

En poste depuis fin 2024, Pape Thiaw paie une Coupe du monde décevante, où son équipe s’est inclinée à deux reprises en phase de groupes, contre la France (3-1) et la Norvège (3-2), avant une victoire (5-0) face à l’Irak. Les Sénégalais ont ensuite été éliminés par la Belgique en 16e de finale, battus 3-2 après prolongation, après avoir mené 2-0 jusqu’à la 86e minute.

Par ailleurs, sur le papier, le bilan joue clairement en faveur du technicien de 45 ans. Depuis sa prise de fonction en 2024, Pape Thiaw et la sélection nationale ont disputé 29 matchs toutes compétitions confondues pour 20 victoires, 4 matchs nuls et 5 défaites, soit un pourcentage de 68,96 % de victoires. En termes de chiffres clés, les Lions de la Teranga ont inscrit 66 buts sous l’ère de Pape Thiaw contre 21 encaissés.

L’autre point positif du bilan de l’ancien international sénégalais concerne le brillant parcours des Lions de la Teranga à la CAN 2025, au Maroc. Une édition remportée par les Sénégalais sur le terrain (1-0) avant d’être dépossédés de leur couronne continentale sur tapis vert au profit du Maroc, à l’issue d’une rencontre chaotique.

Lors de cette finale disputée le 18 janvier dernier, Pape Thiaw avait également marqué l’esprit de millions de spectateurs suite à sa demande de retrait de son équipe pendant une douzaine de minutes. Une décision qui avait suscité beaucoup de réactions et qui a d’ailleurs été à l’origine de la défaite sur tapis vert du Sénégal, selon la décision du Jury d’appel de la CAF du 19 mars 2026.