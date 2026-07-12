Mamadi Doumbouya : « Aujourd’hui, la Guinée regarde son avenir avec confiance »

À une semaine de l’installation de la nouvelle Assemblée nationale, le président Mamadi Doumbouya, a rendu hommage aux membres du Conseil national de la Transition (CNT). Lors d’une rencontre tenue ce jeudi 10 juillet au Palais Mohammed V, les 81 anciens conseillers ont officiellement marqué la fin de leur mandat au cours d’une cérémonie solennelle.

Cette rencontre intervient en prélude à l’installation de la nouvelle Assemblée nationale, avec la prise de fonction effective des 147 députés élus lors du scrutin législatif du 31 mai dernier, prévue le 17 juillet prochain.

Dans son intervention, le chef de l’État a salué l’engagement des conseillers nationaux tout au long de la Transition, estimant que leur contribution a été déterminante dans le processus de refondation institutionnelle et de retour progressif à l’ordre constitutionnel.

« Ce n’est pas seulement une étape qui s’achève, c’est une page de notre histoire qui s’écrit. Je vais vous parler avec sincérité. Avant d’être le président de la République, je suis un fils de Guinée. Comme nous tous, je sais qu’il n’existe pas de plus grand honneur que de servir sa patrie. Vous l’avez fait », a déclaré Mamadi Doumbouya au micro de la Rtg.

Le président de la République a ensuite appelé à privilégier l’intérêt national au-delà des considérations individuelles ou partisanes. « Notre pays nous appelle et nous demande de laisser derrière nous les divisions, les intérêts particuliers et les calculs personnels pour ne retenir qu’une seule chose. La République de Guinée. Lorsque nous avons entamé la refondation, beaucoup regardaient avec doute. Aujourd’hui, la Guinée regarde son avenir avec confiance. Votre rôle aura été déterminant dans le retour progressif de notre pays à l’ordre constitutionnel », a-t-il affirmé.

Le chef de l’État a mis également en avant le travail législatif accompli par le CNT, notamment l’élaboration de la nouvelle Constitution, qu’il présente comme un texte en adéquation avec les réalités du pays.

« Par votre travail, vous avez contribué à donner à la République de Guinée, une constitution qui nous ressemble parce qu’elle puise dans notre histoire, nos réalités et nos aspirations profondes. Et une constitution qui nous rassemble parce qu’elle porte la mission d’une nation unie, forte et tournée vers l’avenir », a-t-il souligné.

Reconnaissant les difficultés rencontrées par les conseillers au cours de leur mission, Mamadi Doumbouya a salué leur résilience. « Je sais que ce chemin n’a pas toujours été facile. Vous avez dû faire face aux incompréhensions, aux critiques, aux attentes parfois contradictoires, aux pressions du mouvement et à l’exigence immense de répondre à l’espérance d’un peuple tout entier. Mais vous avez cru, vous avez tenu. Et vous avez délivré. Vous avez démontré que lorsque l’intérêt supérieur de la nation guide l’action publique, aucune difficulté n’est insurmontable », a-t-il déclaré.

Au terme de cette rencontre, le chef de l’État a annoncé la prochaine décoration des 81 anciens conseillers du CNT, en reconnaissance des services rendus à la Nation durant la Transition.