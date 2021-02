Plusieurs observateurs estiment que le slogan »Gouverner autrement » annoncé par le chef de l’État reste un slogan politique.

Invité ce mardi ce dans l’émission « On refait le monde » de la radio Djoma, Tibou Kamara annonce que « gouverner autrement » reflète la composition de l’actuel gouvernement dirigé par Dr Ibrahima Kassory Fofana. «Ce qui est le plus important est que le gouvernement soit composé de talents. Il s’agit de prolonger le bail de confiance et de l’estime des guinéens. Le peuple a soutenu les actions du Pr Alpha Condé. Il n’y a pas eu de rupture, il y a eu une confiance et une continuation. On arrête pas le changement. Dans ce gouverner autrement, il y a eu un pacte de gouvernance signé par tous les partis alliés qui va permettre le changement, pour le bien-être de tous les guinéens » a déclaré le conseiller personnel du président de la République.

Plus loin, le ministre de l’industrie des Petites et Moyennes Entreprises (PME) ajoute : « Beaucoup de guinéens perçoivent le changement comme un changement mécanique. Nous, nous avons conçu le gouverner autrement pour la récompense de l’effort. Le président l’a rappelé hier, une méritocratie dans le pays, c’est une promotion des compétences »,