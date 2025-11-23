La 6ᵉ journée de la Ligue 1 Guicopres a captivé l’attention du public sportif guinéen avec le classico de l’élite nationale opposant le Horoya AC à l’AS Kaloum. Disputée ce dimanche sur la pelouse des champions en titre, cette première affiche de prestige de la saison a tourné à l’avantage du club de la presqu’île, vainqueur au terme d’un duel âpre et indécis.

Un choc sous haute tension

Séparées par trois points avant le coup d’envoi, les deux équipes affichaient des ambitions claires : l’AS Kaloum visait une avance de six longueurs sur son rival historique, tandis que le Horoya AC espérait revenir à hauteur au classement.

Après une première période équilibrée et pauvre en occasions franches, il a fallu attendre la 85ᵉ minute pour voir la rencontre se débloquer. Sur une action parfaitement menée, Kankou Mady Kourouma a trouvé l’ouverture, inscrivant l’unique but du match et offrant trois points précieux aux hommes de Désiré Fokou.

L’AS Kaloum en patron

Grâce à ce succès, les Kaloumistes consolident leur fauteuil de leader avec désormais 16 points en 6 journées, poursuivant un début de saison sans faute. Invaincue depuis le coup d’envoi du championnat, l’ASK s’impose plus que jamais comme l’équipe à battre.

Le Horoya AC en difficulté

De son côté, le Horoya AC concède sa deuxième défaite de la saison. Le club de Matam reste provisoirement scotché à la 10ᵉ place avec 10 points, un bilan en deçà des ambitions habituelles du champion sortant.