A travers une déclaration rendue publique ce mercredi 23 novembre 2022, l’Ambassade des Etats-Unis à Conakry s’est prononcée sur l’ouverture du dialogue inclusif guinéen. Dans cette déclaration officielle les États-Unis exhortent tous les acteurs à venir autour de la table de dialogue afin de contribuer à la construction de l’avenir de la Guinée.

«Ce dialogue est pour tous les Guinéens. Les États-Unis restent un partenaire inébranlable et impartial de la Guinée. Le moment est venu de se réunir pour parler, reconstruire la confiance, et se mettre au travail. Que l’histoire retienne de ce dialogue national le début du retour de la Guinée à la démocratie et à l’ordre constitutionnel », peut-on lire dans la déclaration.

Cette rencontre mobilisera des acteurs de la société civile guinéenne, les représentants des partis politiques, les autorités du gouvernement de transition, les membres du Comité National du Rassemblement et du Développement (CNRD) et les observateurs internationaux se réuniront pour trouver une voie commune pour la transition vers la démocratie, a mentionné l’Ambassade des Etats Unis.