La division au sein de l’inter coalition des partis politiques continue de plus belle, après la signature d’un accord hier entre les 5 coalitions ayant participés à la rencontre, Ousmane Doré s’est expliqué ce mardi 23 novembre 2021 dans les GG sur les modalités de désignation qu’ils ont adopté.

«On avait des coalitions qui avaient une bonne dizaine de partis politiques mais on regardait aussi leur poids électoral, leur représentativité sur le terrain. Moi j’ai regardé les critères avec beaucoup de diligences, les chiffres d’hier ne sont pas mes propositions et comme je l’ai dis je ne suis qu’un médiateur et ce qui ont fait croire que je suis venu distribuer un gâteau je réponds que non» affirme Ousmane Doré.

À en croire le président du MND, «il y’a eu des discussions intenses de 10h à 18h, le dernier arbitrage c’est ce que j’ai fais autour du déjeuner par ce que j’ai dû mettre en séance restreint les leaders des différentes coalitions et c’était pour trancher sur la question quatre versus 3, 1 et c’est ce qu’on a fait. Donc quand on a repris les discussions à 15h, on a affiché ça et il fallait discuter, le problème de ceux qui ont estimé que ce n’était pas juste pour eux, ils n’étaient pas en mesure de nous expliquer pourquoi ils veulent par exemple le même quota que la COPED. Je rappelle que la COPED dans toute sa bataille dans la salle avec le FNDC était d’avoir 3 et je crois que c’était tout à fait justifié et les discussions ont conduits les uns et les autres à se positionner.»

Pointé du doigt par la CORED de Mamadou Sylla et la CPR de Dr Faya Millinono, le médiateur de cette inter coalition se justifie et assume ses choix.

«En m’engageant dans ça, je savais ce qui allait arriver, ça été fait dans le cadre consensuel et Elhadj Mamadou Sylla qui avait une inter-coalition, s’il était autour de la table, on aurait pu discuter de la proposition qui lui accordait 3 places et c’est le même jour qu’il a pris un communiqué se distançant de notre Assemblée. Malgré tout, dans l’esprit d’inclusivité, de solidarité de la classe politique, nous avions dit qu’en sachant bien qu’il avait fait une annonce pour dire que sa CORED allait déposer séparément, pour nous quand vous déposez, vous êtes en dehors de la logique du rassemblement puisqu’il était prévu que nous déposions ensemble une liste de 15 guinéens et guinéennes.»

Pour dissiper les tensions et trouver un consensus Ousmane Doré espère que Mamadou Sylla et cie reviennent autour de la table, «nous estimons qu’ils vont revenir dans les rangs puisque les 15 nominations c’est juste un acte ponctuel mais il faut dire que notre intention est qu’ils puissent présenter aux places qui les sont réservés et s’ils ne présentent pas, nous nous allons de toute façon déposer avec les signataires qui ont des chiffres précis, il ne sera pas question de dire parce que CORED n’as pas déposé, qu’on va donner 5 à tel ou 2 à tel, on est pas dans cette logique, nous continuons de discuter avec eux. Ceux qui ont dit qu’ils veulent déposer ça n’engage qu’eux mais si vous voulez être dans le cadre de l’union sacrée de la classe politique guinéenne, il faudrait peut-être rejoindre la médiation et qu’on puisse trouver un terrain d’entente parce qu’on a pas 100 jours pour le faire, il ne reste que demain.»