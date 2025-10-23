La Guinée enregistre une légère progression dans l’Indice mondial de la paix (GPI) 2025 publié cette semaine par l’Institute for Economics & Peace (IEP). Le pays se hisse à la 118ᵉ place mondiale avec un score de 2,253, soit un gain de six positions par rapport à 2024 (124ᵉ avec un score de 2,423). Une amélioration modeste, mais significative dans un environnement international marqué par l’escalade des conflits et la montée des tensions géopolitiques.

En Afrique subsaharienne, la Guinée se classe 25ᵉ, et 10ᵉ en Afrique de l’Ouest, derrière la Gambie (55ᵉ mondiale), la Sierra Leone (57ᵉ), le Ghana (61ᵉ), le Sénégal (69ᵉ) et le Libéria (70ᵉ). À l’échelle continentale, Maurice reste le pays le plus pacifique (26ᵉ mondiale), suivie du Botswana (43ᵉ) et de la Namibie (51ᵉ).

Cette progression guinéenne, bien que mesurée, traduit une stabilité relative dans un contexte régional souvent marqué par des crises politiques, des tensions frontalières et des insécurités transnationales. Elle pourrait s’expliquer par une baisse des tensions politiques internes, un contrôle plus affirmé de la sécurité nationale et une maîtrise accrue des mouvements sociaux, même si des fragilités demeurent.

La paix mondiale en recul

Le rapport 2025 du GPI, qui analyse la situation dans 163 pays et territoires couvrant 99,7 % de la population mondiale, constate une nouvelle détérioration de la paix globale. L’indice mondial a reculé de 0,36 %, marquant la 13ᵉ baisse en 17 ans.

Selon le document, 59 conflits étatiques actifs sont recensés, soit le plus grand nombre depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. En 2024, 17 pays ont enregistré plus de 1 000 décès liés à des affrontements armés. La militarisation repart à la hausse, avec 106 pays ayant vu leur situation se dégrader sur ce plan au cours des deux dernières années.

L’IEP note également une baisse historique des résolutions pacifiques : seules 9 % des guerres se concluent désormais par une victoire décisive, contre près de la moitié dans les années 1970, tandis que les accords de paix deviennent de plus en plus rares.

Dans ce contexte mondial de détérioration, la progression de la Guinée apparaît encourageante. Elle reflète des efforts visibles de sécurisation, une réduction des tensions internes et une certaine résilience institutionnelle.

Mais cette stabilité reste précaire. Pour transformer cette avancée en paix durable, le pays devra renforcer ses institutions démocratiques, encourager le dialogue politique inclusif et poursuivre les réformes économiques et sociales capables d’atténuer les inégalités et de consolider la cohésion nationale.