Poursuivi pour des faits présumés d’abus de biens sociaux et de complicité par ses cogérants de la société Electromatic Guinée à savoir Mohamed Fawaz et Ali Fares, Ali JICHI a été blanchi par la Cour de Répression des Infractions Économiques et Financières (CRIEF) le lundi 22 octobre 2024.

Le tribunal a déclaré qu’aucun des faits reprochés à Ali JICHI n’était établi, et l’a renvoyé des fins de la poursuite.

Le président du tribunal, Yacouba Conté, a affirmé lors de la lecture du verdict que: « Les faits d’abus de biens sociaux et de complicité ne sont pas établis à l’égard d’Ali JICHI, en conséquence, le renvoi des fins de la poursuite. ».

La Cour a également débouté la partie civile de toutes ses prétentions.

À la sortie de l’audience, Ali JICHI s’est exprimé avec soulagement : « Cette décision rétablit la vérité et l’intégrité de ma personne. Je remercie sincèrement ma famille, mes avocats, mes collaborateurs et mes partenaires pour leur soutien tout au long de cette épreuve. »

Mohamed Fawaz et Ali Fares, ses associés au sein de la société Electromatic Guinée, sont poursuivis à leur tour pour abus de biens sociaux et diffamation. L’affaire est pandante devant le tribunal de Première Instance de Kaloum.