Petit Simbaya : deux corps découverts dans une voiture à Harounaya

Une découverte macabre a été faite ce lundi 12 octobre 2026 à Harounaya, dans le quartier de Petit Simbaya, au sein de la commune de Lambanyi.

Selon les premières informations recueillies sur place, les corps d’un homme et d’une femme ont été retrouvés à l’intérieur d’une voiture. À ce stade, notre reporter n’a pas encore pu établir leur identité.

D’après des sources présentes sur les lieux, l’homme serait mécanicien. Les deux corps étaient déjà en état de décomposition au moment de leur découverte.

Pour l’heure, les circonstances de leur décès restent inconnues. Les informations sur cette affaire demeurent parcellaires.