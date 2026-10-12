Semaine du Service Client 2026 : UBA Guinée célèbre ses clients et l’héritage africain

Du 5 au 9 octobre 2026, UBA Guinée a célébré la Semaine du Service Client sous le thème « Aller plus loin pour vous servir ». Cinq journées marquées par la créativité des collaborateurs, des attentions particulières envers les clients et une clôture dédiée à la richesse de l’héritage africain.

Cinq journées placées sous le signe de la proximité

Tout au long de la Semaine du Service Client 2026, les équipes de UBA Guinée se sont mobilisées dans les agences et les différents services pour célébrer leurs clients et les remercier de leur confiance.

Chaque journée a été marquée par un thème vestimentaire particulier, apportant une touche de créativité et de convivialité à l’environnement de travail :

🔴 Lundi 5 octobre – Old Money : élégance classique et tenues raffinées.

🔴 Mardi 6 octobre – The Matrix : tenues modernes inspirées de l’univers cinématographique.

🔴 Mercredi 7 octobre – The Great Gatsby : retour à l’élégance des années 1920.

🔴 Jeudi 8 octobre – Y2K : styles et tendances inspirés des années 2000.

🔴 Vendredi 9 octobre – Héritage africain : mise à l’honneur des traditions vestimentaires et culinaires africaines.

Des cadeaux surprises ont également été offerts à certains clients, en signe de reconnaissance pour leur fidélité et la confiance qu’ils accordent à la banque.

L’héritage africain à l’honneur pour la clôture

Pour clôturer cette édition, les collaborateurs de UBA Guinée ont célébré la diversité culturelle du continent à travers des tenues traditionnelles, des étoffes et des accessoires représentatifs du patrimoine africain.

Des mets traditionnels ont également été proposés aux clients dans une ambiance chaleureuse, favorisant les échanges et les moments de partage.

Cette dernière journée a permis de mettre en valeur les racines africaines de UBA et son attachement aux communautés qu’elle accompagne.

L’expérience client au cœur des engagements de UBA Guinée

Au-delà des célébrations, cette semaine a rappelé l’importance de l’écoute, de la disponibilité et de la qualité de l’accueil dans la construction d’une relation bancaire durable.

Dans cette dynamique, UBA Guinée met à la disposition de ses clients le 8210, son numéro court unique de Service Client, afin de faciliter l’accès aux informations et à l’assistance bancaire.

La mobilisation des collaborateurs durant ces cinq journées témoigne également de leur engagement quotidien à améliorer l’expérience client.

UBA Guinée remercie ses clients et ses collaborateurs

À l’issue de cette Semaine du Service Client 2026, UBA Guinée adresse ses sincères remerciements à l’ensemble de ses clients pour leur confiance et leur fidélité, ainsi qu’à ses collaborateurs pour leur participation active et leur engagement.

Cette édition s’achève, mais l’ambition demeure : offrir chaque jour un service de qualité, fondé sur la proximité, l’écoute et le respect des engagements.

UBA Guinée – Africa’s Global Bank. Aller plus loin pour vous servir, aujourd’hui et chaque jour.