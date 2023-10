Dans un entretien qu’il a accordé à notre correspondant basé dans la région, ce lundi 23 octobre 2023, le secrétaire fédéral de l’UFDG s’est prononcé sur le retour de son leader Cellou Dalein Diallo en Guinée et l’interdiction faite aux DAAF de quitter le pays.

Pour Antoine Dogbo Guilavogui, le président de l’UFDG ne rentre pas en Guinée pour se faire emprisonner comme c’est le cas des anciens ministres qui ont servi sous le régime d’Alpha Condé.

“Ceux qui pensent que Cellou viendra pour se faire emprisonner n’ont pas compris. Ceux qui sont en prison aujourd’hui on ne les juge pas et on ne les libère pas. Ils veulent que Cellou soit comme eux, on a fait des convocations illégales on a caché son domicile, sa plantation saisie. Vous voulez qu’il vienne et qu’il soit comme les Kassory ?” S’est interrogé Monsieur Guilavogui.

Concernant la situation des directeurs des affaires administratives et financières (DAAF) qui sont interdits de sortie de la Guinée suite à une décision du procureur spécial près la CRIEF, Aly Touré, le fédéral de l’UFDG de Kankan dit n’est pas rassuré par les actions posées par cette institution.

“Notre CRIEF est un instrument pour les étouffer les leaders. Au début, ils ont dit qu’ils ont plus de 150 dossiers. Où sont partis ces dossiers ? C’est aujourd’hui que la CRIEF se rend compte des détournements qui se font, c’est le président qui les rappelle comme s’ils ne sont pas à Conakry. Les anciens dignitaires sont en prison qu’on les écoute et qu’on sache ce qu’ils ont fait, ils croupissent en prison aujourd’hui juste pour les étouffer”, estime Antoine Dogbo Guilavogui.

De notre Correspondant régional à Kankan, Mamoudou Aimé Césaire Condé