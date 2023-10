Les témoignages des victimes du massacre du 28 septembre 2009 se poursuivent devant le tribunal criminel Dixinn. Ce lundi 23 octobre 2023, l’une d’entre elles du nom de Mamadou Dian Diallo a porté des graves accusations contre le Secrétaire général à la présidence chargé de la lutte contre le grand banditisme sous le CNDD.

Mamadou Dian Diallo a affirmé devant le tribunal avoir vu le Colonel Thiegboro tirer sur quelqu’un à l’esplanade du stade du 28 septembre. «Arrivé au stade nous avons trouvé le colonel Thieboro, il y avait des jets de pierres. Les jets de pierres commençaient à prendre de l’ampleur, le colonel Thieboro a pris son pistolet, il a tiré sur quelqu’un. Je ne sais pas si la personne était morte ou pas. C’est ainsi que tout le monde s’est enfui. Après un moment, nous sommes tous revenus et les gens ont aussi continué à jeter des pierres. Entretemps, nous avons vu la porte du stade ouverte, nous sommes rentrés. Je me suis assis au niveau de la tribune et nous sommes restés là jusqu’aux environs de 9 heures, subitement, nous avons entendu des tirs. J’ai voulu descendre sur le terrain, mais à ma descente, mon ami a pris une balle, j’ai voulu le prendre, quelqu’un est venu par derrière me poignarder au niveau de la cuisse. Je me suis faufilé vers la sortie, mais il y avait trop de bousculade. C’était la panique totale. Je ne pouvais plus tenir, mon pied était devenu lourd, j’ai vu deux corps par terre. Moi aussi, je me suis couché comme mort. Là où j’étais, j’ai vu des femmes qui étaient nues, courir. En cet instant précis, je pensais vraiment que je ne pouvais pas sortir de là. Quelques heures après, la Croix rouge est venue nous chercher. Il pensait vraiment que j’étais mort, nous avons été conduits à l’hôpital Donka. Les autres morts ont été envoyés à la morgue et moi, j’ai été conduit aux urgences. Le soir, des bérets rouges sont venus nous chercher à l’hôpital. Ils voulaient à tout prix nous amener. Heureusement, pour nous, la Croix rouge et certains médecins les ont dit qu’il n’y avait personne venu du stade. Mes proches étaient aussi à ma recherche, après quelques jours, mon frère m’a trouvé, il m’a pris pour m’envoyer dans un autre hôpital pour continuer mes soins ».