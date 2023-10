La polygamie est en baisse dans les ménages en Guinée, mais avec des disparités selon les régions, révèle le rapport de l’Enquête démographique et de Santé (EDS V) réalisé en 2018 par l’Institut National de la Statistique (INS) et le ministère du Plan.

Les résultats de cette enquête montrent que 57 % des femmes actuellement en couple ont des coépouses. Près du tiers soit 32 %, ont une coépouse et une femme sur dix soit 10 % disposent de deux coépouses ou plus.

Les résultats de cette enquête montrent que 57 % des femmes actuellement en couple ont des coépouses.

Comparativement, à l’Enquête Démographique de Santé de 2005, la proportion de femmes en union de polygamie tend vers la baisse. Ainsi, elle est passée de 53 % en 2005 à 48 % en 2012 et à 42 % en 2018.

Cependant, l’enquête mentionne que le pourcentage des femmes avec une coépouse ou plus, augmente avec l’âge de la femme, variant de 28 % à 20-24 ans et à 59 % à 45-49 ans.

En 2018, chez les hommes, il y aurait la même tendance avec l’âge, le pourcentage ayant 2 épouses ou plus variant de 9 % à 25-29 ans et à 34 % à 45-49 ans.

Chez les femmes, le pourcentage de celles qui ont, au moins, une coépouse est plus élevé en milieu rural (26 %) qu’en milieu urbain (26 %). C’est à Conakry que ce pourcentage est le plus faible (18 %). On retrouve ces mêmes variations chez les hommes : 23 % sont polygames en milieu rural contre 10 % en milieu urbain et 6 % à Conakry.

En région, les femmes de la région administrative de Faranah dont l’âge varient entre 15 à 49 ans, seraient les plus touchées par la polygamie soit 55 %.

Respectivement, avec la même tranche d’âge, les régions de Kankan et Boké viennent simultanément en deuxième position avec 50 %, Kindia (47 %), Mamou (45 %) et la région de N’Zérékoré avec seulement 30 %.

Dans cette enquête, il ressort que la ville de Conakry semble être la région où la pratique de la polygamie est moins répandue contrairement au reste du pays où elle est nettement plus courante. 18 % des femmes à Conakry ont, au moins, une coépouse et 6 % des hommes de la tranche d’âge 19-49 ans, ont au moins 2 épouses.

Dans sa conclusion, l’Enquête démographique de Santé de 2018 relève que ce soit chez les femmes ou chez les hommes, on remarque que la pratique de la polygamie a tendance à diminuer avec le niveau d’instruction.

Toutefois, l’enquête démontre clairement que la pratique de la polygamie varie avec le niveau de bien-être économique aussi bien chez les femmes que chez les hommes. Le pourcentage de femmes ayant au moins une coépouse et le pourcentage d’hommes ayant au moins 2 épouses ont tendance à diminuer.

Le Code civil guinéen, adopté en 2019, institue la monogamie comme régime général du mariage. La polygamie, dont la légalisation dans la première mouture du texte avait fait débat, reste possible, mais à la condition que la première épouse donne son accord lors de la célébration du mariage à la mairie.