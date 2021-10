Dans la matinée du vendredi 22 octobre 2021, c’est un groupe de femmes visiblement très remontées contre le directeur régional de l’EDG Labé, qui se sont rendues au siège de la société en scandant des paroles hostiles à ce dernier.

«Nous sommes en période hivernale et nous n’avons pas le courant. Nous avons nos activités génératrices de revenus liées à ça et avec ce manque de courant, nous subissons des pertes. On demande son départ au plus vite», a demandé une femme en colère.

«Ils ne travaillent pas dans la transparence. Les uns payent plus que d’autres alors que la quantité utilisée est la même. Les factures sont écrites à la main, si c’était la transparence, ils allaient le faire à l’ordinateur », dénonce cette autre manifestante.

Fatoumata Diaraye BAH, revient sur la rencontre avec la Direction locale de l’EDG. «nous sommes là au nom de toutes les femmes de Labé. Durant la rencontre, ils nous ont dit que le transformateur qui est là ne peut pas servir tout le monde. Si ça ne change pas, nous demanderons le départ du premier responsable de l’EDG», précise la porte-parole des manifestantes.

Tiguidanké Diallo, correspondante de Guinée360 à Labé