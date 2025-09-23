À deux semaines de la rentrée scolaire 2025-2026, prévue le 6 octobre sur toute l’étendue du territoire, le ministre de l’Enseignement pré-universitaire et de l’Alphabétisation, Jean Paul Cédy, a lancé un message de mobilisation à l’endroit de l’ensemble des acteurs du système éducatif. Il a rappelé la responsabilité de chacun dans la réussite de cette rentrée et insisté sur la nécessité de renforcer le maintien des jeunes filles à l’école.

S’adressant directement aux élèves, le ministre a souligné le rôle central de l’école dans leur construction personnelle et intellectuelle. “Chers élèves, sachez que l’école est un endroit de découverte, un endroit où vous allez faire de nouvelles découvertes, où vous aurez de nouveaux amis, où vous apprendrez de nouvelles choses. Cultivez votre curiosité, cultivez votre enthousiasme, cultivez votre intérêt pour toutes les choses. Apprenez à vivre avec vos camarades.”

Jean Paul Cédy a également exhorté les parents à accompagner leurs enfants pour le jour de la rentrée et à porter une attention particulière aux nouveaux inscrits. “Surtout pour les premiers élèves qui viennent pour la première année dans nos écoles. Faites en sorte de diminuer le traumatisme qu’ils vont rencontrer. Amenez-les calmement dans vos écoles. Soyez assurés que tout le monde, un lieu de quiétude, où toute l’attention leur sera portée et où nous serons à la hauteur de vos attentes.”

Aux encadreurs, il a demandé un engagement fort pour mieux accompagner les enfants dans leur apprentissage. “Aidez-les à découvrir ces nouvelles choses qu’ils doivent avoir à l’école. Il est important que vous soyez à leurs côtés dans ces moments importants de leur vie. Façonnez les jeunes de se préparer à aborder la vie et la vie d’une seule. C’est un devoir inestimable.”

Alors que le taux d’alphabétisation des jeunes filles reste particulièrement faible en Guinée, le ministre a mis un accent particulier sur leur maintien à l’école. “À nous tous, membres de la société éducative, nous voudrions que nous concourions au maintien des jeunes finis à l’école. Une chose est d’amener les jeunes filles. Une autre, c’est de les maintenir jusqu’à ce qu’ils aient leur totale maturité.”

Selon les statistiques de l’UNICEF publiées en 2023, environ 1,2 million d’enfants n’étaient pas scolarisés en Guinée. Parmi les filles inscrites, 91 % ne terminent pas le premier cycle du secondaire à l’âge légal, un taux qui grimpe à 97 % dans les zones rurales.