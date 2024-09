Ancien proche collaborateur d’Alpha Condé, notre interlocuteur, sous couvert d’anonymat, réagit aux accusations de complot portées contre l’ex-président par le gouvernement guinéen. Il dénonce également la mauvaise gestion des autorités de la transition, empêtrées dans des scandales de corruption. Il révèle que “l’État n’arrive plus à payer les fonctionnaires” et que ce sont les banques primaires qui le font.

D’emblée, il balaie d’un revers de main les accusations de complot contre l’ancien président de la République. Pour lui, cela dénote d’une panique des autorités de la transition guinéenne. “Le Libéria est un pays plus pauvre que la Guinée. Il est très facile de donner de l’argent à un journaliste ou à un citoyen pour lui demander de raconter des bêtises. Ce n’est pas avec 150 000 USD que l’on va lever une armée de mercenaires pour faire un coup d’État. Si c’était le cas, beaucoup seraient devenus présidents aujourd’hui en Guinée”.

Extradition d’Alpha Condé

En ce qui concerne Sékouba Konaté qui, dans sa sortie sur MédiaGuinée, a affirmé qu’il ne laissera pas faire Alpha Condé, notre interlocuteur s’interroge : “Quel pouvoir a-t-il vraiment ?” Lui est “loin du pays”. “Il cherche tout simplement à plaire au maître du moment”, déduit-il.

En conférence de presse avec le porte-parole du gouvernement, le ministre secrétaire général à la Présidence de la République, Général Amara Camara, a déclaré que “le gouvernement guinéen dispose des moyens et des instruments pour ramener n’importe quel citoyen en Guinée”.

Cependant, nuance l’ancien proche conseiller, “avec ce qui est arrivé à Sadiba Koulibaly et le rapport des Nations unies sur les droits de l’homme en Guinée, peut-on vraiment imaginer qu’un pays extrade Alpha Condé en Guinée ? Je vois mal Alpha Condé être livré à un apprenti dictateur”.

Quant à la déclaration de Bah Oury, affirmant qu’aucun pays africain ne devrait servir de base arrière de déstabilisation de la Guinée, “cela montre que ces gens-là ont une peur bleue d’Alpha Condé”, souligne-t-il. “Ils le craignent, car c’est un homme avec un large carnet d’adresses et il compte parmi ses amis de nombreux chefs d’État. Alpha n’a-t-il pas le droit d’être en Afrique ? Lorsqu’ils l’ont laissé sortir, ils ont bien précisé qu’il était libre de ses mouvements, alors pourquoi toute cette agitation ?”, s’interroge-t-il.

Candidature de Doumbouya

Cet ancien proche collaborateur d’Alpha Condé n’est pas surpris par une éventuelle candidature du général Mamadi Doumbouya. “Ce qui est clair, et je l’ai dit depuis longtemps, c’est que ces gens-là sont condamnés à rester au pouvoir. Les crimes qu’ils ont commis le 5 septembre, où l’on ignore encore où se trouvent les corps des soldats et des civils tués, ainsi que les crimes économiques… Ils ont créé la CRIEF, mais jamais il n’y a eu autant de détournements en Guinée que sous le CNRD. Les Guinéens n’ont jamais vécu une telle galère. Même Alpha, que certains qualifiaient de dictateur, n’a pas fermé les médias. Cellou, son adversaire le plus farouche, n’a pas été délogé, ni Sidya, un autre opposant. Ces gens-là, avec les dégâts qu’ils ont causés, ont vidé les caisses de l’État. Aujourd’hui, l’État ne peut même plus payer les fonctionnaires ; ce sont les banques primaires qui le font. L’État n’a plus d’argent. Les recettes proviennent des douanes, mais avec l’augmentation de tout, les gens n’importent plus. Pendant ce temps, ils construisent ici et là. D’où vient cet argent ?”, dénonce-t-il.

Et d’ajouter : “Aujourd’hui, il y a beaucoup de gens qui n’auraient jamais été nommés s’il n’y avait pas eu le régime du CNRD. Par exemple, certains directeurs n’ont aucun niveau. Certains savent à peine écrire, d’autres ne savent ni lire ni écrire. Il y a trop de gens de ce genre qui sont nommés. Tant que le CNRD est au pouvoir, ces gens-là garderont leurs postes. Toute cette clique va le pousser à se présenter, mais le jour où il tombera, il sera le seul comptable”, prévient-il.