D’après une information rapportée par Guineenews.org, qui cite la télévision libérienne National Liberia Broadcasting System, l’ancien président guinéen Alpha Condé serait impliqué dans une tentative de renversement du régime du CNRD. Selon les autorités libériennes, un individu arrêté à la frontière entre la Guinée et le Libéria aurait reçu “150 000 dollars de l’ancien président Alpha Condé pour exécuter le plan de renversement du régime guinéen”.

Ci-dessous l’annonce traduit de l’anglais par Guineenews :

Les services de sécurité du Liberia ont arrêté quelqu’un du nom d’Ibrahima Khalil Cherif à la frontière entre le Liberia et la Guinée. Il est soupçonné d’être impliqué dans une tentative de coup d’Etat [contre la Guinée] et a été transféré à Monrovia pour être inculpé de plusieurs actes criminels. Il a été incarcéré à la prison centrale de Monrovia en attendant de comparaître devant le juge pour un bail et devant un grand jury. Il est inculpé de “mercenariat”, insurrection, facilitation criminelle, complot criminel, sollicitation criminelle, et activités criminelles paramilitaires. Par manque de juridiction, le dossier a été transféré au Tribunal H de Monrovia conformément à la Loi. Ibrahima Khalil Cherif est accusé de recruter des mercenaires pour renverser le régime de la Guinée. Il est accusé d’avoir reçu 150 000 dollars de l’ancien président Alpha Condé pour exécuter le plan de renversement du régime guinéen.