La dynamique d’inclusivité imprimée par le Conseil National de la Transition dans le processus d’élaboration de la nouvelle Constitution se poursuit. Le Dimanche 22 septembre 2024, une importante délégation de l’institution parlementaire conduite par son Président, Honorable Dr Dansa KOUROUMA a conféré avec la diaspora guinéenne.

Cette rencontre qui constitue la première étape de la vulgarisation à l’international de l’avant-projet de la nouvelle Constitution, a eu lieu dans le 14ᵉ arrondissement de Paris, dans la plus grande cordialité à travers des interactions très enrichissantes.

La communauté guinéenne de France et d’autres pays européens a massivement répondu à l’invitation de la délégation de l’organe législatif de la Transition. Il s’agit notamment des membres des Conseils des Guinéens de l’étranger (CGE), du corps diplomatique et consulaire d’autres pays européens, tels que l’Angleterre, l’Allemagne, l’Espagne, la Suisse, l’Italie.

La présentation à Paris de l’avant-projet de la nouvelle constitution, fruit d’un long travail méthodique de la Représentation nationale, aborde plusieurs thématiques cruciales telles que l’organisation des institutions, les grandes innovations, la gouvernance, les droits et devoirs des citoyens guinéens. Cette consultation publique vise à garantir une large participation des Guinéens vivant à l’étranger, pour s’assurer que ce texte reflète les attentes et aspirations de l’ensemble du Peuple dans sa diversité.

Les Guinéens de France et d’Europe, animés par le désir de contribuer à l’élaboration d’une Constitution inclusive, ont accordé un intérêt particulier au débat. L’événement a été l’occasion d’échanges constructifs entre les membres de la diaspora et les représentants de l’organe législatif de la Transition présents sur place. Les organisateurs ont insisté sur l’importance d’une implication citoyenne active pour aboutir à une Constitution reflétant les aspirations de toutes les composantes de la société guinéenne.

Plusieurs préoccupations ont été soulevées, notamment, la durée des mandats, les mécanismes de contrôle des institutions, les relations entre les trois principaux pouvoirs et la protection des droits de la diaspora. Les participants ont eu l’opportunité de formuler des contributions concrètes afin de consolider cet avant-projet de la nouvelle Constitution.

Ce processus de transparence et de concertation représente une étape essentielle dans la rédaction et l’adoption de la nouvelle Constitution guinéenne.

D’autres rencontres de ce type sont prévues dans diverses villes à forte concentration de Guinéens à travers le monde.

Théophile LOUA (DCI-CNT)