L’établissement, la délivrance et l’authentification des documents d’identité administrative et de voyage ne relèvent plus exclusivement du Ministère de la Sécurité et de la Protection civile. Par le décret D2024/168/PRG/CNRD/SGG, signé le 19 septembre 2024 par le président de la transition, le général Mamadi Doumbouya, les compétences en matière de gestion de ces documents officiels sont désormais partagées entre deux ministères. Cette réforme marque la fin d’une prérogative qui était longtemps réservée au Ministère de la Sécurité.

Auparavant, le Ministère de la Sécurité et de la Protection civile était le seul responsable de la délivrance et de l’authentification des documents d’identité, tels que les cartes d’identité nationales et les passeports, à travers la Direction générale de la police nationale (DGPN). Cette centralisation faisait de ce ministère un acteur clé dans la gestion administrative liée à l’identité des citoyens. Cependant, avec la signature du décret D2024/168/PRG/CNRD/SGG, le département dirigé par Bachir Diallo partage désormais cette responsabilité avec le Ministère de l’Administration du territoire et de la décentralisation (MATD).

Une gestion partagée

Le décret stipule que le Ministère de l’Administration du territoire et de la décentralisation (MATD) jouera également un rôle dans la délivrance des documents d’identité et de voyage. Bien que le décret attribuant officiellement cette prérogative au MATD n’ait pas encore été signé, cela devrait se faire rapidement pour assurer la cohérence des actions.

Déjà dans la pratique, l’obtention de la nouvelle pièce d’identité nationale et du passeport nécessite la confection d’un extrait de naissance numérique. Pour obtenir cet extrait, il faut passer par les maires, qui sont placés sous l’autorité du Ministère de l’Administration du territoire et de la décentralisation (MATD).