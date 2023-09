Le président du parti du renouveau et du progrès (PRP) a exprimé sa déception après avoir écouté le discours du Colonel Mamadi Doumbouya, tenu sur la tribune de l’ONU, en marge de l’assemblée générale des Nations-Unies.

Rafiou Sow trouve que le chef de la junte guinéenne a dit tout sauf l’essentiel dans son discours. Pour lui, le Colonel devrait évoquer l’évolution de la transition en mettant un accent sur l’organisation des élections pour le retour à l’ordre constitutionnel.

«Nulle part, il ne parle d’élections alors qu’il est là pour organiser les élections, il n’a pas fait cas de l’évolution de la transition. Ce discours me déçoit énormément parce qu’il ne fait pas cas des problèmes de la Guinée, ce discours c’est pour donner les raisons pour lesquelles il a fait son putsch».

Ce qui veut dire, selon cet acteur politique, que l’homme du 5 septembre 2021 s’inscrit dans une logique de confiscation du pouvoir. «Il nous a fait comprendre clairement qu’il veut une autre forme de démocratie, cela veut dire qu’il veut confisquer le pouvoir, il veut faire sa démocratie à sa manière. Et ça, nous lui ferons comprendre que ce n’est pas possible, on n’acceptera pas, il n’en est pas question. Ce qui se passe au Mali et au Burkina est différent de la Guinée, nous allons nous ériger contre lui, nous nous sommes érigés contre Alpha Condé, on l’a affaibli, c’est en ce moment lui (Doumbouya) il est venu. Nous allons lui dire que nous voulons continuer en démocratie, si lui, il ne veut pas cela, il n’a qu’à partir et laisser la place à quelqu’un d’autre pour conduire la transition. On ne se laissera pas faire », a-t-il prévenu.

Dans sa communication, Mamadi Doumbouya a dénoncé du deux poids deux mesures de la communauté internationale dans le traitement des coups d’État civils et militaires en Afrique. Le leader du parti RPR rappelle qu’il fait partie de ceux qui ont aidé Alpha Condé à réussir son troisième mandat.

«Il parle de la neutralisation des forces politiques, mais il oublie de rappeler qu’il était le bras armé d’Alpha Condé en tant que responsable des forces spéciales. Les forces de défense et de sécurité ce sont eux qui ont aidé Alpha Condé à faire le putsch constitutionnel. Lui aussi, en venant, il oublie de préciser qu’il a trouvé le régime d’Alpha Condé affaibli par les forces politiques d’opposition, c’est en ce moment, il a profité pour faire son coup d’Etat», a rappelé Rafiou Sow, dénonçant ainsi la mauvaise gouvernance qui caractérise la gestion du CNRD.«La mal gouvernance, la violation des libertés qu’il a reprochées à Alpha Condé, il oublie aujourd’hui que nous sommes dans cette même situation voir pire. Aujourd’hui, la situation de mal gouvernance est pire qu’au temps d’Alpha Condé», a fait remarquer ce responsable de l’Alliance nationale pour l’alternance et la démocratie (ANAD).