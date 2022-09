Après les sanctions annoncées contre les membres du CNRD, la Cédéao a en outre dévoilé une interdiction de voyager et le gel des avoirs des membres du gouvernement dirigé par Bernard Goumou.

Dans sa mesure d’infliger ces sanctions contre le gouvernement de transition, la Cédéao a invité ses pairs de l‘Union africaine, les Nations unies et les autres organisations et autres…, à soutenir l’application de ces sanctions et à continuer d’apporter leur soutien à la Guinée en vue de la réussite de la transition politique.

La liste des cadres concernés: