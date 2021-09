Quelques semaines après le renversement du régime d’Alpha Condé, le RPG arc-en-ciel commence à enregistrer des démissions. L’un des responsables du parti, annonce sa démission. Il s’agit de Souleymane Doumbouya.

Joint au téléphone ce jeudi 23 septembre 2021, ce proche d’Alpha Condé motive sa décision par le fait qu’il n’y a plus personne au parti qui puisse lui faire rêver et incarner son idéal.

«Depuis le 17 septembre 2021, j’ai mis sur ma page Facebook. La raison fondamentale est qu’un parti c’est une ambition mais c’est une conviction que vous avez en la capacité d’un leader. Et moi le leader qui m’a fait rêver, qui a incarné nos idéaux ça été le professeur Alpha Condé. En bon militant, je suis resté malgré tout ce que j’ai subi comme humiliation, comme persécution de la pars d’autres membres. Je suis resté et maintenant qu’Alpha Condé n’est plus là, il n’y a pas plus rien au Rpg arc en ciel. Celui qui m’a fait rêver a été arrêté un beau matin. Donc je pense que moi à mon âge, j’ai décidé de quitter parce que je n’ai plus de référence là-bas. Le RPG fait partie désormais de mon passé m», a-t-il expliqué.

A noter que depuis le coup d’Etat du 5 septembre 2021, qui a renversé Alpha Condé, le RPG arc-en-ciel peine à trouver son repère.