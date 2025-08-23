Après l’annonce, le vendredi 22 août 2025, de la suspension de l’UFDG, du RPG et du PRP — tous membres des Forces vives — par le ministère de l’Administration du territoire, une question cruciale se pose : qu’adviendra-t-il des manifestations prévues à partir du 5 septembre ? Dans l’attente d’une décision concertée, un haut responsable du RPG a tenu à apporter des précisions.

Au lendemain de cette suspension, Marc Yombouno, ancien ministre du Commerce et membre du bureau politique national du RPG, insiste sur la nature pacifique des manifestations envisagées par les Forces vives. “Quand les gens disent manifestation, c’est une manifestation pacifique. Les procédures seront respectées”, a-t-il déclaré, appelant les autorités à privilégier le dialogue.

Le responsable politique a également invité les autorités à jouer un rôle d’encadrement plutôt que de répression. “C’est pourquoi il est question que les autorités acceptent d’encadrer. Pour tout ça, il y aura des procédures. Ce ne sont pas des votes en guerre. C’est de définir et ressortir la position politique. Mais si ce n’est pas accepté, il faut savoir que tout le monde aspire à la paix et le vivre-ensemble, c’est ce que les gens doivent comprendre. Les Forces vives ne sont pas des ennemis du peuple”, a-t-il précisé.

En dépit de la décision ministérielle, les Forces vives semblent déterminées à faire entendre leur voix, tout en réaffirmant leur attachement au respect des lois et à la paix sociale.