Après avoir lancé sa saison par un but en Coupe d’Allemagne le week-end dernier synonyme de qualification pour son équipe, Serhou Guirassy a ouvert son compteur, ce samedi lors de la première journée de Bundesliga contre St Pauli.

Serhou Guirassy dans la continuité

L’international guinéen lance saison par la plus belle des manières. Malgré le nul concédé par la BVB, l’attaquant du syi national s’est illustré par une magnifique tête à la 39ème. Quelques minutes plus tard, le guinéen a manqué le doublé après un penalty repoussé par le gardien adverse.

Le Guinéen garde sa dynamique offensive avec sa 28ème réalisation en 33 matches joués en Bundesliga.

Dortmund accroché d’entrée

La suite a été plus compliquée pour les Jaune et Noir. Après l’égalisation de l’international béninois Hountondji (1-1), Dortmund a repris l’avantage à deux reprises, sans jamais parvenir à garder son avance. Poussé par son public, St Pauli a refait son retard et arraché un point inespéré dans les ultimes instants. Score final : 3-3.