Durant cinq jours, des cadres du ministère des Postes, de la Télécommunication et de l’Économie Numérique, de l’ARPT, des opérateurs postaux du secteur privé, ainsi que l’opérateur désigné, ont bénéficié d’une formation sur la régulation postale en République de Guinée.

Organisée en partenariat avec l’Union Postale Universelle et le ministère des Postes, de la Télécommunication et de l’Économie Numérique, cette formation s’est tenue à Conakry. Pendant ces cinq jours, les bénéficiaires ont eu l’occasion d’aborder des sujets fondamentaux tels que le cadre réglementaire et légal, la tarification, le financement, la concurrence, la qualité des services postaux, le développement durable, ainsi que la gestion des conflits. Ces thèmes leur ont permis de comprendre l’administration postale et d’être mieux préparés pour le développement des services. C’était une première du genre en République de Guinée.

« C’est pratiquement la première fois que cela se produit. Je reconnais que j’avais des difficultés à maîtriser la notion de régulation postale. Mais de lundi à vendredi, cette formation m’a éclairé et donné des leçons complètes. Je dois reconnaître que cela a été une réussite totale. L’organisation et les cours, depuis les détails jusqu’à la régulation, ont été excellents. Je ne peux quitter sans remercier les personnalités internationales qui ont animé cet atelier. L’ARPT qui est le régulateur a eu le courage de faire appel à un expert spécialisé en régulation postale pour la première fois. Je remercie et je souhaite que l’ARPT organise davantage d’ateliers de ce type », a expliqué Mamady Cissé, un des bénéficiaires de la formation.

Le Directeur général adjoint de l’Autorité de Régulation des Postes et Télécommunications, Adama Condé, a reconnu que le secteur postal guinéen a rencontré de nombreux défis, mais il reste convaincu que cette formation marque le début d’une nouvelle ère pour la régulation postale en République de Guinée.

« Je vous invite donc à vous rapprocher davantage de votre régulateur afin de dynamiser l’activité postale. Ensemble, nous pouvons faire en sorte que notre système postal devienne un véritable acteur de croissance et de développement. Mettez en application les techniques que vous avez apprises durant cette semaine de formation. Après cette formation, nous souhaitons voir un nouveau visage du secteur postal, contribuant au développement socio-économique de notre nation. Nous ne voulons pas que vous repartiez dans vos structures en mettant les certificats dans les tiroirs tout en continuant les anciennes pratiques. Nous nous engageons chaque année à vous offrir des cadres d’échange et des sessions de renforcement des capacités pour faire de ce secteur un leader dans les postes et télécommunications en Guinée. Assurons-nous que notre service postal soit un acteur du développement socio-économique du pays. Cela doit être le premier pas vers le développement de la Guinée. »

Dans son discours de clôture, le Secrétaire général du ministère des Postes, des Télécommunications et de l’Économie Numérique, Abdoulaye Touré, a insisté sur l’importance de ce secteur dans le développement d’un pays.

« Je tiens à exprimer ma sincère gratitude et mes remerciements à l’ARPT pour cette initiative importante et à l’Union Postale Universelle pour le soutien apporté au renforcement des capacités de nos agents. La régulation postale est essentielle pour le développement socio-économique de notre pays. Le secteur postal, longtemps sous-estimé, est crucial pour l’inclusion socio-économique et financière ainsi que pour le développement national. Nos autorités l’ont compris et ont décidé de placer ce secteur au cœur du développement socio-économique du pays. Il est donc crucial que tous les acteurs concernés comprennent le fonctionnement de l’écosystème et s’engagent à offrir des services répondant aux attentes de la population. À tous les cadres et agents formés, il est de votre responsabilité de mettre en œuvre les connaissances acquises. Nous comptons sur vous et, au nom de Mme la Ministre, je réitère nos remerciements à l’ARPT et les encourage à organiser de telles rencontres en raison de leur inclusivité, de leur qualité et de leur pertinence. »

La cérémonie s’est clôturée par la remise des certificats aux participants.