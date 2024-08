Lors d’une interview avec le média sénégalais Seneweb, le célèbre artiste guinéen Élie Kamano a fermement réagi à une question portant sur la comparaison entre lui et Takana Zion. Connu pour ses prises de position marquées à travers ses albums, le reggaeman a exprimé son indignation face à ce qu’il considère comme une tentative de dévaluer la portée de son engagement.

Interrogé sur qui, entre lui et Takana, serait le meilleur artiste, Kamano a répondu : “Je ne parle pas de ça ici. Parler de ça, c’est insulter mon combat. Il faut respecter le combat des gens”, a-t-il martelé.

L’artiste a précisé que son engagement se manifeste par sa volonté de conscientiser les citoyens guinéens et africains sur diverses thématiques abordées dans ses œuvres musicales. Il souligne qu’il ne peut accepter d’être comparé à quelqu’un qui, selon lui, n’a pas les mêmes objectifs et ne met pas sa voix au service d’une cause.

“Mon rôle dans la société guinéenne et africaine est de conscientiser les gens à travers les thèmes que j’ai traités dans mes différents albums. Je ne peux pas accepter qu’on insulte mon combat en me comparant à quelqu’un qui a une vision différente de la mienne et qui pense qu’il n’est pas nécessaire de mettre sa voix au service d’une cause”, a-t-il conclu.