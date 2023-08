En guise de protestation contre la détention du leader du Pastef, Ousmane Sonko, 142 personnalités viennent de signer une pétition pour demander au président Macky Sall de faire libérer son challenger Ousmane Sonko et d’annuler la dissolution de son parti.

Poursuivi pour appels à l’insurrection et complot contre l’État, le désormais ex maire de Ziguinchor a été inculpé et placé en détention, le 31 juillet 2023.

Hospitalisé le 6 août dernier, l’opposant a été admis en réanimation dans la nuit du mercredi 16 août, selon ses proches. Il observe une grève de la faim depuis plus de 20 jours. «Si davantage la situation sanitaire de Monsieur Sonko doit se dégrader, on peut risquer de tomber dans le chaos », a laissé entendre Alassane Seck, président de la Ligue sénégalaise des droits humains, signataire de la pétition.

La pétition est aussi signée par l’ancien ministre de la Justice et médiateur de la République, Serigne Diop, mais aussi par des avocats sénégalais et internationaux, des universitaires, et des hommes et femmes politiques, ainsi que des mouvements des droits humains comme Amnesty International.