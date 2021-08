Depuis quelques mois, la Guinée connaît un nombre important de cas positifs du coronavirus avec le nouveau variant “Delta”. Une situation qui inquiète bon nombre de citoyens.

Interrogé sur la question ce samedi 21 août 2021, Ben Youssouf Keita demande aux Guinéens de se donner la main pour combattre cette épidémie.

«Il faudrait que nous prenions la situation avec tout le sérieux nécessaire, se donner la main pour combattre comme un seul homme cette pandémie avec ces variants qui sont aujourd’hui plus agressifs et plus mortels», lance t-il.

Plus loin, il invite la population guinéenne à respecter les mesures barrières édictées par l’Agence nationale sécurité sanitaire, pour stopper la propagation de ce virus.

«Nous ne le faisons pas pour le gouvernement, ni pour l’opposition on le fait pour soit-même et pour sa famille. Que tout le monde accepte de se vacciner. Le vaccin est l’unique anti corps contre cette Covid-19 et ses variants», interpelle t-il.

L’ancien président de la commission santé de la 8ème législature demande à l’État guinéen de mettre tous les moyens à la disposition des médias, afin de sensibiliser la population dans les langues nationales.

«A l’État de commander au minimum vingt millions (20.000.000) de doses de vaccins».