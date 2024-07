Le PDG-RDA, parti historique de l’ancien président Ahmed Sékou Touré, traverse une période de turbulences internes. Le secrétaire général par intérim, Oyé Béavogui, vient d’être officiellement exclu du parti selon une décision signée par Elhadj Sanassy Keita, président d’honneur du PDG-RDA. La note d’exclusion, dont notre rédaction a obtenu une copie, accuse Béavogui de tenir des propos insurrectionnels sur les ondes de médias nationaux et étrangers, notamment France 24 et RFI, le 22 avril 2024.

La décision stipule également que l’ex-député perd “tout droit et autres avantages du PDG-RDA”. Oyé Béavogui, qui assurait l’intérim du secrétariat général du parti depuis plusieurs années, avait déjà été suspendu pour violation des textes et règlements intérieurs du parti, selon le président d’honneur. Mais M. Béavogui a toujours rejeté ces accusations avec force.

Contacté par téléphone après la publication de la note d’exclusion, Oyé Béavogui a déclaré que Mohamed Touré, premier responsable du parti et fils de l’ancien président Ahmed Sékou Touré, a été saisi de la situation. “Je ne réponds pas à ces gens-là. Le camarade Mohamed Touré est déjà saisi. Ils sont libres de prendre n’importe quel acte. Je me soumets à la décision du premier responsable. Et le jour où il confirmera la décision, je quitterai le parti. Sinon, un président d’honneur ne peut pas prendre une telle décision et que je l’accepte”, a-t-il affirmé.

Cette crise interne met en évidence les tensions au sein du PDG-RDA, alors que le parti tente de naviguer dans un paysage politique en constante évolution. La décision de Mohamed Touré sera déterminante pour l’avenir du parti et pourrait influencer la direction qu’il prendra dans les mois à venir. Pour l’instant, les partisans de M. Béavogui attendent avec impatience le verdict du premier responsable du PDG-RDA.