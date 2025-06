À l’issue d’une assemblée générale tenue ce lundi et largement dominée par l’enlèvement de l’ancien bâtonnier Me Mohamed Traoré, le Barreau de Guinée a décidé de retirer l’ensemble de ses représentants des institutions et commissions liées à la transition.

« Le Conseil de l’ordre des avocats de Guinée a annoncé le retrait immédiat de tous les avocats représentant la profession au sein des institutions et commissions liées à la transition, notamment au Conseil national de la transition (CNT). »

Cette décision traduit la réaction ferme de l’ordre face à ce qu’il considère comme une atteinte grave à l’intégrité de l’un de ses membres.

Pour rappel, Me Mohamed Traoré avait démissionné du CNT le 13 janvier 2025, dénonçant « le non-respect de la durée de la transition ». Il avait été remplacé par Me Abdoulaye Sylla, désigné par le Barreau pour poursuivre le mandat au sein de l’institution.