L’ONG Des Paroles et des Actes (PACTES) a organisé la troisième édition de sa campagne de reboisement, marquée par la plantation de 1000 plants de mélina dans la forêt de Demoudoula, commune de Ratoma. Grâce au soutien financier de la banque UBA, cette initiative vise à restaurer une zone forestière en déclin, tout en sensibilisant la population locale aux enjeux environnementaux.

Le point focal de l’ONG PACTES, Cheick Amadou Sow, a expliqué l’évolution du projet : « Nous sommes à notre 3e édition dans la forêt de Demoudoula, qui est le poumon de la commune de Ratoma. Cette forêt était complètement délaissée et envahie par les riverains, devenant même une poubelle. Lors de la première édition, nous avons planté 200 plants, la deuxième 500, et cette année, grâce au sponsoring de UBA, nous avons atteint 1000 plants. J’espère que c’est le début d’une longue et pérenne collaboration avec UBA. »

Le reboisement de cette année a également été soutenu par l’ONG Les Jeunes Filles Élites de Guinée et l’Association des Jeunes Ressortissants de Tougué. « Si vous étiez venus ici il y a trois ans, vous auriez trouvé une forêt complètement délaissée. Les arbres que vous voyez aujourd’hui, c’est grâce à l’ONG PACTES », a ajouté Cheick Amadou Sow.

Francis Esiemokhai, Directeur exécutif de UBA, a souligné l’importance de cet engagement : « La banque UBA est très engagée à travers l’Afrique et le monde. L’un des enjeux majeurs actuels c’est les défis liés à l’environnement, d’où notre engagement à accompagner ce genre d’initiatives. »

La marraine de l’ONG PACTES, honorable Zenab Camara, a également exprimé son soutien en faveur de cette campagne de reboisement. « Je souhaite un bon mois de l’environnement à toute l’humanité. J’ai eu l’insigne honneur d’être choisie par l’ONG PACTES comme membre d’honneur et marraine. Pour moi, c’est un devoir de les accompagner dans toutes leurs activités, non seulement dans le domaine de l’environnement, mais aussi dans ceux de l’éducation et de la santé. Cette campagne de reboisement est d’autant plus importante que nous constatons tous les effets du dérèglement climatique. Il est crucial que chacun s’implique pour régénérer la nature. Je suis ravie de voir que nous sommes soutenus par nos partenaires de UBA et nous incitons d’autres institutions à accompagner PACTES dans toutes les activités socioéconomiques de notre pays. »

Cette troisième édition de la campagne de reboisement marque une étape significative dans les efforts de préservation et de restauration de l’environnement en Guinée, grâce à une collaboration fructueuse entre acteurs locaux et partenaires internationaux.