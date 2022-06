Le procès intenté contre Mohamed Kébé et Facinet Camara, tous deux poursuivis pour corruption, blanchiment de capitaux et enrichissement illicite, s’est poursuivi ce mercredi 22 juin à la Cour des répression des infractions économiques et financières (CRIEF). L’audience du jour était axée sur le témoignage de deux personnes dans l’affaire du contrat d’émission des titres de voyage entre la Commission électorale nationale indépendante (CENI) et l’Agence Flavio Voyages et Tourisme.

A cette occasion, seul Facinet Camara de Flavio s’est présenté à l’audience. Il a été entendu avec les deux témoins que son Mamadou Bachir Chérif Haidara et François Makily Keleba.

« Nous avons entendu M. François, ancien directeur de cabinet de l’ancien président de la CENI. Il a dit que c’est lui qui aurait signé ce contrat qui porte la date de 11 juin 2019 selon une version et selon une autre version du même contrat la date du 11 juillet 20219. En ce qui concerne Flavio Voyages, ce n’est pas lui qui a appelé, mais qu’il a vu le représentant de cette société dans son bureau. Il a signé le contrat sans recevoir un quelconque document de cette société », a expliqué Me Bernard Millimouno, avocat de l’Agent judiciaire de l’Etat, avant d’ajouter que le contrat a été signé alors que la société Flavio n’était pas immatriculée: « Malheureusement on se rend compte que la société n’était même pas immatriculée au moment où ce supposé contrat a été signé par M. Fraçois. M. Facinet Camara a reconnu à l’audience que c’est lui qui a procédé à la falsification de la date se trouvant sur le contrat pour se conformer au RCCM de sa société. Ça déjà c’est un faux flagrant avérée. »

L’autre problème soulevé par l’avocat, c’est la surfacturation des tickets de voyage: « Si vous regardez le relevé qui a été présenté par la société SMC Négoce, vous regardez les montants devant les noms se trouvant sur cette liste, et vous regardez la note adressée au président de la CENI par M. Facinet Camara, vous allez voir que les montants ont carrément triplé. Donc, il y a bien surfacturation. »

Quant à Me Ousmane Simakan, les explications des deux témoins le réconfortent dans sa position: « Il était dit ici que le contrat que notre client a signé avec la CENI n’en était pas un. Mais M. François qui a signé le contrat au nom de la CENI est venu dire à la barre que le contrat est bel et bien valable. Et que la société Flavio a accompli toutes les diligences qu’il faut pour mériter ce contrat. Donc cela prouve que ce que nous avons clamé toujours à la barre ici est juste. Ça nous réconforte dans notre position. Le témoignage de M. Haidara nous réconforte aussi dans notre position, parce qu’il avait été dit que les voyages auraient été inventés de toute pièce. M. Haidara est venu, la preuve à l’appui, comme quoi les agents de la CENI ont effectivement voyagé. »

Si la partie civile et le procureur spécial affirment qu’il y a eu surfacturation des billets, Me Ousmane Simakan dit le contraire: « Moi je ne peux pas parler de surfacturation dans la mesure où M. Facinet de Flavio Voyages a déposé les factures et a joint tous les billets. Sur les billets, il y a les prix. Et ce sont les mêmes prix qu’il a reportés sur la facture. La CENI avait la possibilité de vérifier avant le paiement. Et si la CENI s’est permis de payer c’est qu’effectivement elle a vérifié non seulement le prix sur les billets, mais également le prix sur la facture. S’il y avait une quelconque surfacturation la CENI n’aurait payé ».