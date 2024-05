Une vingtaine de journalistes ont pris part à un atelier de formation de trois jours à Nzérékoré en région forestière. L’initiative portée par le Centre de formation pour les journalistes (ICFJ) vise à offrir des compétences à des journalistes guinéens en vue de faciliter leur travail, notamment pendant cette période de transition militaire.

“Dans un régime d’exception, les journalistes font face à des menaces de sécurité et ils sont obligés, en tant que journalistes, de couvrir l’actualité pour dire ce qui se passe, être témoins des faits et même être les gardiens de l’intérêt public. Le journaliste doit être un rempart contre les violations des droits de l’homme, contre la corruption. Nous avons organisé cette formation pour offrir des compétences aux journalistes pour mieux travailler, partager des expériences avec eux sur comment travailler en période de crise. Lorsqu’il y a une crise, les journalistes ne font pas partie du problème, ils sont la solution. Si les journalistes sont mieux formés, ils peuvent jouer leur rôle qui est un rôle vital, parce que la bonne information sauve des vies. Pendant la transition, les journalistes peuvent sauver des vies en offrant des informations de qualité. Pour nous, l’enjeu à l’ICFJ qui fête ses 40 ans cette année, c’est de promouvoir un journalisme de qualité. Donc à travers cette formation, nous entendons promouvoir un journalisme de qualité en Guinée, un journalisme d’impact, un journalisme qui sauve des vies”, a expliqué Kossi Balao, un des organisateurs, par ailleurs responsable à l’ICFJ.

Durant trois jours, ces professionnels des médias venus de plusieurs villes du pays ont été outillés sur le journalisme d’investigation, la narration numérique, comment enquêter sur la corruption, la redevabilité et la responsabilité des médias. Les formateurs se disent convaincus que l’objectif est atteint. Ignace Soussou demande aux participants de mettre en pratique les notions apprises au cours de cet atelier.

“On peut dire sans risque de se tromper que les participants ont retenu beaucoup de choses. Ils ont appris beaucoup de choses sur les techniques numériques et ils ont appliqué ces notions au cours de la formation. Ce que je recommande aux journalistes, c’est de mettre en application toutes les connaissances acquises, parce que les outils, les expériences qu’on a partagés au cours de cette formation, ce sont des choses qu’on maîtrise mieux si on cherche à les appliquer”.

La Guinée est dans un régime d’exception depuis le 5 septembre 2021. Ignace Soussou recommande aux journalistes guinéens de faire preuve de professionnalisme dans l’exercice de leur profession.

“Je demande aux journalistes guinéens d’être résilients parce que nous sommes dans un régime où les libertés sont restreintes. Donc si vous êtes journaliste dans un environnement comme ça, vous devez être résilients sinon vous allez disparaître. Donc je demande aux journalistes d’être plus professionnels. Là vous n’avez plus droit à l’erreur pour ne pas prêter le flanc à ceux qui veulent voir les médias fermés définitivement”.

Sayon Kourouma fait partie des journalistes qui ont quitté Conakry pour participer à cette formation à Nzérékoré.

Il sort de cet atelier avec beaucoup de notions qu’il entend intégrer désormais dans la réalisation de ses reportages et ses dossiers d’enquêtes.

“Ça a été vraiment très enrichissant, nous sommes dans un régime exceptionnel, on a besoin de se former pour être beaucoup plus critiques parce qu’on n’a pas besoin d’être des journalistes qui caressent les mots ou qui cherchent à plaire à quelqu’un. Et cette formation nous a permis de savoir comment faire ce travail. Au sortir de cette formation, je vais beaucoup plus m’intéresser aux enquêtes. Déjà je le faisais mais grâce à cette formation, j’ai eu encore des outils me permettant de bien faire le travail. Un journaliste doit s’intéresser aux vrais sujets dérangeants parce que le journaliste doit déranger”, souligne Kourouma.

Après cette formation, l’ICFJ va continuer à accompagner les journalistes guinéens. Très prochainement, l’institution va lancer un appel à candidature qui va permettre aux journalistes de bénéficier des moyens financiers pour enquêter et mettre en lumière les difficultés que les citoyens rencontrent dans les villes et dans les villages, a annoncé Kossi Balao.