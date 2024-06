Le président de l’UFDG, Cellou Dalein Diallo, a exprimé ses vœux aux fidèles musulmans guinéens à l’occasion de la fête de l’Aïd El Kebir, célébrée, ce dimanche 16 juin 2024.

“Je voudrais saisir l’occasion de la célébration de l’Aïd El Adha pour vous souhaiter une bonne fête et vous adresser mes meilleurs vœux de paix, de bonne santé et de prospérité.

Au delà des célébrations festives, l’Aïd El Adha est aussi un rappel des sacrifices consentis par le Prophète Ibrahim (Que la paix soit sur lui) pour marquer sa fidélité à Allah et affirmer sa foi inébranlable. Son geste doit être pour nous tous une source d’inspiration pour renforcer notre conviction que notre soumission à Dieu et nos sacrifices pour défendre les valeurs de paix et de justice ne seront pas vains. Qu’Allah accepte nos bonnes œuvres, agrée nos sacrifices, exauce nos prières, accorde à notre pays la paix et la stabilité dans la justice, la prospérité et l’unité !”, a formulé Cellou Dalein Diallo.