Petit Ousté chante « Monè Moumma »

La pépite de la musique populaire guinéenne, Petit Ousté, a dévoilé le titre « Monè Moumma », qui signifie « je n’ai pas de colère », clipé par l’ingénieur malien Ahmed, pour apaiser les cœurs des personnes victimes de calomnies et de diffamation de leurs proches. Ce clip est sorti ce jeudi 20 avril 2023.

Wada du Game aborde le mariage dans « Foutirah »

Le patron de la communauté Marabolé Gang, Wada du Game, a sorti son nouveau clip vidéo intitulé « Foutirah » le samedi 21 avril 2023. Dans ce clip, l’homme à cagoule évoque la nécessité pour un couple d’aller vers le mariage, car pour lui, l’amour fondé sur une complicité doit aboutir à une union.

Le clip vidéo est disponible sur le lien ci-dessous :



Fish Killer renoue avec « Pelète Pelète »

Le concepteur du titre « Woulemakoui », Fish Killah, renoue avec la musique avec sa nouveauté dénommée « Pelète Pelète ». Le présent clip, chanté avec douceur, a été dévoilé pour les fans à l’occasion de la fête de Ramadan. Cependant, il est également disponible sur l’ensemble des plateformes de téléchargement légales.

À titre posthume, 3 titres de Navigator lâchés

La structure Genèse Prod de feu Abraham Maccauley alias Navigator a sorti trois (3) singles, dont « Ntamounaki », « Le Légionnaire » et « Le Général », qui sont des extraits de l’album « Légionnaire », dont la dédicace est prévue pour le 29 avril prochain à Labé. Les trois (3) singles sont disponibles sur toutes les plateformes digitales.

Gwada Maga défie les amoureux avec « Profil Ma »

Le boss de l’afro-pop mandingue, Gwada Maga, invite les présumés amoureux à afficher publiquement leur coup de cœur sur leurs différents comptes et réseaux. Le clip « Profil Ma », sorti ce samedi 22 avril 2023, est devenu le coup de cœur des fans. Le clip est réalisé par Mety Med et diffusé sur la chaîne YouTube de Gwada Maga.

Singleton exige allégeance dans « Wo Sonsonlon »

La machine du dancehall guinéenne, Singleton, a sorti ce week-end son nouveau clip vidéo intitulé « Wo Sonsonlon ». Dans ce clip, des scènes de danse rythmique affichent complet. Authentique à son unique genre, qui est devenu viral en Guinée, Singleton s’inspire de l’artiste Admiral T de la Guadeloupe (région française) et réitère son allégeance à ses prédécesseurs.

Papaïto Feat Dépotoir tacle la NG dans « Yo Doumeyo »

La collaboration entre Zigui Zaga Boss Papaïto et le prodige groupe de rap Depotoir embrase la scène du rap dans un langage local qui stimule la créativité des plus jeunes. Le clip a été dévoilé ce week-end et est déjà disponible sur la plateforme YouTube.